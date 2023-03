Ce relație au Mario Fresh și Andreea Esca? Alexia Eram a spus-o fără ocolișuri: "Suntem acum o familie mare" | EXCLUSIV

In articol:

Alexia Eram este apreciată de mulți români, iar în mediul online face senzație, asta pentru că se numără printre cele mai cunoscute influencerițe de pe internet, având o mulțime de fani, care o urmăresc la orice pas.

Cum se înțeleg Mario Fresh și Andreea Esca?

Tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Mario Fresh, fiind un cuplu care rezistă de peste 6 ani.

Alexia Eram este împreună de foarte mult timp cu Mario Fresh, care deja face parte din familia ei. Aceasta ne-a spus ce relație este între iubitul și mama ei, cum se înțeleg după atâta timp.

"Mama și Mario se înțeleg foarte bine. Suntem de foarte mult timp împreună și suntem acum o familie mare.", a declarat Alexia Eram.

Alexia Eram, proiecte alături de mama ei

Alexia Eram face echip cu mama ei nu doar acasă, ci și în lumea media. Cele două desfășoară diverse proiecte împreună și se bucură de succesul pe care îl au. Toată familia contribuie cu idei pentru a realiza conținut pentru public.

"La fiecare eveniment sunt prezentă aici la ora 10. Chiar dacă sunt, chiar dacă nu sunt în revistă, oricum colaborez cu ei în general, scriu articole și mai fac pagini de shooping pentru ei. Lucrez și pe partea de marketing, ajut cu idei. Întotdeauna de când mă știu cred că am lucrat cu mama și cu tata, am lucrat cam toți împreună și ne dăm idei. Cred că este foarte tare să putem să lucrăm în familie și să putem să ne dăm idei unul altuia.", a mărturisit Alexia Eram, la WOWnews.

De ce nu se căsătorește Alexia Eram cu Mario Fresh?

Alexia Eram primește tot mai des întrebarea când se apropie nunta și copilul. Tânăra nu este neapărat deranjată, dar știe clar cum va arăta viața ei alături de Mario, indiferent ce spun oamenii. În exclusivitate pentru WOWbiz nu s-a mai ferit și a dezvăluit motivul pentru care momentan nu vrea să audă de căsătorie. Are un motiv bine întemeiat, pe care nu s-a sfiit să îl spună cu voce tare.

"Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună.", ne-a precizat Alexia Eram, în exclusivitate.

