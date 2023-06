Ce relație exista, de fapt, între Stephan Pelger și Alexandru Ciucu?! Fostul soț al Alinei Sorescu face dezvăluiri sfâșietoare după decesul designer-ului: „Am sperat că este un fake news”

In articol:

Durere fără margini în rândul colegilor de breaslă, după ce Stephan Pelger s-a stins din viață! Cei ce l-au cunoscut pe designer sunt în stare de șoc și, chiar și fostul soț al Alinei Sorescu, Alexandru Ciucu, spune că a sperat până în ultima clipă că vestea morții bărbatului este doar o știre falsă.

De asemenea, recent, în cadrul unui interviu, Alexandru Ciucu a vorbit deschis despre relația pe care o avea cu Stephan și susține că regretatul designer l-a ajutat foarte mult atunci când i-a solicitat ajutorul.

Mai mult decât atât, fostul soț al Alinei Sorescu a mai precizat că a vorbit la un moment dat cu Stephan Pelger despre afacerile lor și la vremea aceea, regretatul designer spunea că este dificil de gestionat o afacere, din punct de vedere financiar, însă nu poate să spună dacă acesta a fost sau nu unul dintre motivele care a dus la gestul necugetat.

”Când am aflat de această veste tristă, am sperat că este un fake news. Este o veste care ne dă peste cap. Stephan m-a ajutat foarte mult, am terminat un master la Paris și am avut nevoie pentru un examen de un interviu cu un designer român și el a fost foarte drăguț, m-a ajutat foarte mult.

Sunt dat peste cap, nu știu ce să spun. Acum ceva vreme discutam despre afacerile noastre, el îmi spunea, pe vremea aceea, că este foarte dificil, financiar vorbind. Nu spun că acesta ar fi fost un motiv pentru care să se fi întâmplat lucrurile acestea. Nu pot să vă spun dacă își urma sau nu tratamentul pentru depresie.”, a declarat Alexandru Ciucu, pentru Antena 3 CNN.

Dana Săvuică, îngenuncheată de durere după decesul lui Stephan Pelger

La rândul ei, și Dana Săvuică a vorbit despre decesul lui Stephan Pelger și spune că este în stare de șoc, asta pentru că nimic din comportamentul regretatului designer nu ar fi prevestit tragedia care avea să se petreacă, bărbatul fiind cunoscut drept o persoană plină de viață.

„Sunt șocată, n-am cuvinte. Eram prieteni. Eu știam că totul era okay. Recent am fost în Bali și am purtat o rochie din colecția lui și l-am tăguit, iar el mi i-a trimis inimioare.(...) E clar că s-a întâmplat ceva, să așteptăm să vedem ce spun medicii legiști. Eu nu cred că s-ar fi sinucis, nu cred asta. Era plin de viață, avea o efervescență artistică și umană… Și, în general, nu-mi place să fac speculații. Îmi închipui ce este acum în sufletul mamei lui, el o iubea enorm, era extrem de atașat de ea, n-avea cum să se sinucidă, pentru că el trăia și pentru mama lui, care are nevoi speciale și avea grijă de ea, nu știu ce s-a întâmplat.”, a declarat Dana Săvuică, pentru Playtech .

Stephan Pelger [Sursa foto: Instagram]