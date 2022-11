Ce s-a aflat despre Patrick Mouratoglou după ce Simona Halep a fost acuzată de dopaj! ”Am lovit-o puternic”

In articol:

Simona Halep a fost acuzată, joi, oficial de dopaj, după ce a fost depistată la două controale efectuate la US Open cu Roxadustat, substanță ce se regăsește în medicamentele

Patrick Mouratoglou, un antrenor dur!" Atitudinea ei față de mine era mereu superioară"

pentru anemie. Din păcate pentru marea campioană, în acest caz se poate aplica o suspendare de 4 ani, iar în situația în care semnează un acord de recunoaștere, pedeapsa s-ar putea reduce la 3 ani. Totuși, sportiva noastră nu și-a pierdut speranța! Ea are la dispoziție 20 de zile ca să conteste actul de acuzare, și pentru acest lucru, își pregătește apărarea cu avocați celebri, specializați în astfel de proceduri.

Tot ce i se întâmplă acum Simonei Halep, apropiații pun pe seama colaborării din ultimul an cu Patrick Mouratoglou, cel care, susțin ei, ar fi determinat-o să renunțe la toți colaboratorii vechi, inclusiv la Virginia Ruzici, pentru a se pregăti conform programului său. Un părogram dur, pe care nici măcar celebra Serena Williams, eleva lui timp de 10 ani, nu l-a putut contesta.

De altfel, odată cu problemele Simonei Halep legate de dopaj au început să apară tot felul de informații legate de felul în care se impune fostul ei antrenor, Patrick Mouratoglou, pe terenul de tenis, cu metode dure și multă disciplină. De altfel, chiar el declara în presa internațională că a trebuit să se impună în fața sportivilor. Un exemplu concludent în acest sens este Serena Williams, despre care spunea că a avut o relație construită greu.

”Începutul colaborării a fost greoi. Atitudinea ei față de mine era mereu superioară. Într-o zi a venit la antrenament cu câteva zeci de minute mai târziu. Eu eram la teren și când a ajuns am salutat-o, iar ea nu mi-a oferit la schimb nici o privire. Efectiv, m-a ignorat. Am întrebat-o dacă e ok, nu am primit niciun răspuns. Am început antrenamentul, a continuat să nu mă bage în seamă. A luat o pauză de la pregătire. Am început să-i explic ce nu era corect în antrenament. Se uita prin prin mine. Parcă nu existam. Atunci, m-am apropiat de ea și am lovit-o puternic peste cozorocul de la șapcă”, a spus Patrick Mouratoglou, potrivit welovetennis.fr.

Patrick Mouratoglou a pus-o la punct pe Serena Williams! ”C ând vorbesc cu tine, te uiți la mine și îmi răspunzi!”

Cu Patrick Mouratoglou antrenor, Serena Williams a reușit să câștige 10 dintre cele 23 de titluri de Grand Slam din palmares, dar relația lor a trebuit să urmeze pașii celebrului tehnician francez cu origini grecești. și-a amintit de primul antrenament susținut alături de sportiva care a scris istorie în tenisul feminin.

În cadrul emisiunii „Profesie- Antrenor Sportiv” de la Canal+, Mouratoglou a vorbit despre personalitatea dificilă a americancei și despre regulile pe care a trebuit să le impună pentru ca relația dintre cei doi să funcționeze.

”I-am spus ceva ce a surprins-o. ”Ascultă, dacă vrei ca totul să meargă bine va trebui să respecți două, trei reguli. Iar regula numărul unu este următoarea: când ajungi dimineața, te uiți la mine și mă saluti și regula numărul doi, când vorbesc cu tine, te uiți la mine și îmi răspunzi!”, a dezvăluit Mouratoglou, în cadrul emisiunii ”Profesie- Antrenor Sportiv” de la Canal+.

Ce mesaj a avut Patrick Mouratadoglu pentru Simona Halep

Patrick Mouratadoglu a sărit în ajutorul Simonei Halep, în situația în care ea se află acum.

”În primul rând aș vrea să spun ce șoc s-a produs în echipa noastră de când Simona m-a anunțat de testul pozitiv de la US Open. În aproape 30 ani de când lucrez cu tot felul de sportivi și atleți nu am întâmpinat o astfel de situație.

Apreciez faptul că oamenii din tenis care au lucrat cu Simona au vorbit deschis despre acest subiect. Vreau să le mulțumesc pentru faptul că au fost atât de vocali într-un moment atât de delicat. Au transmis un mesaj puternic.

De la testul pozitiv al Simonei de săptămâna trecută, am fost cât se poate de rezervat. Mi-am folosit energia pentru a o ajuta și sprijini în a arăta adevărul zi de zi.

O cunosc foarte bine pe Simona și vă pot asigura că este un model de integritate. Este împotriva oricărei forme de dopaj și știu că nu i-a trecut niciodată prin cap să ia vreo substanță interzisă. Am încredere în ea 100%.

Împreună, vom lupta pentru a demonstra care este adevărul.”, a menționat Patrick Mouratoglu pe contul lui de Instagram, imediat ce a aflat de rezultatele testelor făcute de Simona Halep.