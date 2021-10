Mariana Pfeiffer, prima soție a lui Laurențiu Reghecampf, rupe tăcerea în cazul divorțului de Anamaria Prodan: "Parcă totul este tras la indigo"

In articol:

Mariana Pfeiffer și Laurențiu Reghecampf divorțau în 2008, după 13 ani de căsătorie, din cauza relației pe care antrenorul o avea pe atunci cu Anamaria Prodan.

Potrivit fostei soții a lui Reghe, impresara era la acea vreme însărcinată în 6 luni, motiv pentru care Mariana a acceptat rapid separarea în acte de tatăl copilului ei și l-a lăsat să fie fericit alături de noua parteneră. Acum, după ani buni de la această întâmplare, prima soție a antrenorului de Universitatea Craiova spune că istoria se repetă și totul este tras la indigo.

Citeste si: Din ce trăiește fosta soție a lui Reghecampf, în Germania? Cei doi au împreună un băiat de 20 de ani iar în trecut s-au războit pentru pensia alimentară! Dezvăluiri exclusive

Prima soție a lui Reghecampf, situație trasă la indigo cu cea a Anamariei Prodan

Chiar daca după separarea de celebrul antrenor Mariana Pfeiffer a preferat să își vadă de viața ei și să ocolească lumina reflectoarelor, recent femeia care i-a dăruit primul copil lui Reghe a rupt tăcerea și a povestit că Anamaria Prodan se află în aceesi situație în care se afla și ea cu ani în urmă, când Laurențiu Reghecampf i-a cerut divorțul pentru a-și forma o familie alături de impresară.

Mariana Pfeiffer, prima soție a lui Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Gina Pistol și-a luat fiica și-a plecat din casa lui Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 s-a mutat într-un apartament- bzi.ro

Mai mult, prima soție a antrenorului de la Universitatea Craiova a recunoscut că pe atunci chiar i-a oferit o mână de ajutor bărbatului, pentru că a semnat actele de divorț rapid, ca el să poată trece copilul pe care îl aștepta cu Anamaria pe numele lui: "Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15, așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede, întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni.

L-am înțeles și l-am ajutat pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el.", a declarat Mariana Pfeiffer, pentru Cancan.ro.

Mariana Pfeiffer, prima soție a lui Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Facebook]

Mariana Pfeiffer, declarații surprinzătoare despre divorțul fostului soț

Prima soție a lui Reghe a preferat să fie rezervată în ceea ce privește declarațiile referitoare la alegerea antrenorului de a pune punct mariajului cu Anamaria Prodan. De asemenea, Mariana Pfeiffer a ținut să sublinieze că și-a îndemnat fiul să respecte hotărârea pe care tatăl lui a luat-o în privința vieții personale și să îi fie alături, indiferent de situație: "Eu am o căsnicie fericită și nu țin partea cuiva. Nici lui Laurențiu, nimănui. Dacă el a hotărât ca restul vieții să și-l petreacă alături de altcineva, este numai decizia lui și nu are nimeni dreptul de a-i cere să și-o schimbe.

Citeste si: ”Blestemul” aruncat de prima soție a lui Reghecampf asupra sexy-impresarei: ”Aș vrea ca Anamaria...”! De ce este 13 o cifră fatidică pentru fostul antrenor al FCSB? Dezvăluiri exclusive

Nici măcar Luca, fiul meu și al lui Laurențiu, nu are dreptul să-l judece pentru o asemenea hotărâre. Luca trebuie să-l respecte, fiindcă este tatăl lui, și să-l accepte alături de persoana lângă care Laurențiu este fericit.", a mai adăugat prima soție a lui Laurențiu Reghecampf, pentru sursa amintită.