Ce s-a ales de jucătorul despre care Gigi Becali a spus că „nu mai poate să joace fotbal”. Mijlocașul german fusese adus la FCSB la cererea lui Laurențiu Reghecampf

In articol:

Gigi Becali a declarat mereu, fără ocolișuri, tot ce gândește despre jucătorii săi. Așa s-a întâmplat și în 2016, când la cererea lui Laurențiu Reghecampf, pe atunci antrenor la FCSB, a adus la club un mijlocaș german.

Ce s-a ales de jucătorul despre care Gigi Becali a spus că „nu mai poate juca fotbal”

Latifundiarul a avut un verdict scurt: „nu mai poate juca fotbal”.

Gigi Becali este cunoscut pentru părerile sincere și directe pe care le are despre jucătorii săi. În 2016, pe când antrenor al formației FCSB era Laurențiu Reghecampf, tehnicianul îl aducea pe mijlocașul german Timo Gebhart, de la FC Nurnberg. Cu o experiență deloc de neglijat, jucătorul a fost o dezamăgire pentru Becali, care s-a lămurit de potențialul germanului după doar șapte luni.

Astfel, în vara aceluiași an, Gebhart a fost cedat de FCSB și a revenit la Nurnberg, notează digisport.ro, care mai scrie că de atunci, fotbalistul a mai evoluat pentru Hansa Rostock, 1860 Munchen, Viktoria Berlin și FC Memmingen. În luna iulie 2022, jucătorul a decis că este vremea ca el să se retragă definitiv din fotbal, la 33 de ani.

Timo Gebhart [Sursa foto: instagram.com/timo_gebhart]

Declarația latifundiarului din Pipera de la acea vreme: „El, săracul, nu mai poate să joace fotbal. Eu am avut încredere în Reghe. El mi-a zis patroane, îl luăm, îi dăm 5.000 de euro și îi facem două contracte. I-am dat 5.000 de euro pe lună timp de 6 luni și are încă un contract pe doi ani, cu 15.000 pe lună, dacă dă randament.

Am zis că nu e problemă să dăm 5.000 pe lună ca să îl vedem. A spus el că va da 10 goluri. Eu nu cred că va da nici jumătate de gol. Eu nu cred că mai poate să joace fotbal. Pe mine nu poți să păcălești dacă văd un meci. Dacă văd că abia te miști, că vine baba cu colacii până te întorci…”,

a spus Gigi Becali, în 2016, despre jucătorul Timo Gebhart, potrivit sursei citate.

Citeste si: „Urmează să oficializez relația cât de curând. M-a bulversat”. Dinu Maxer are planuri serioase cu noua iubită, la scurt timp după separarea de Deea Maxer- kanald.ro

Citeste si: S-a dezlănțuit iadul într-o regiune din Rusia- stirileprotv.ro

Citește și: Semifinale Cupa României 2023: Sepsi vs. CFR Cluj și Universitatea Cluj vs. UTA Arad. Cine are cele mai multe șanse să se califice în finală?

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, după eșecul cu Rapid, scor 0-1

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, a doua zi după eșecul cu Rapid, scor 0-1, fiind profund dezamăgit de arbitraj. Astfel că, doi jucători de la Rapid au scăpat de eliminare, Onea și Dragoș Grigore, deși Onea a avut o intrare dură la Coman, iar Dragoș Grigore l-a călcat din spate, pe gleznă, pe Andrea Compagno.

Citește și: Gigi Becali, replică dură pentru Anamaria Prodan, după ce impresara l-a sfătuit să lase clubul FCSB fiicei sale, Alexandra! ”Nu vorbesc cu femei despre fotbal!”

„Am ținut să vă anunț pe toți, că mă țin de cuvânt de data asta, așa cred. E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam.

Să nu dorm la 2-3 noaptea și să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Ce a făcut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feșnic! Din cauza lui ies, așa ceva nu se poate!

Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital. Pot să scot banii, dacă fac micșorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa!

Citeste si: Romică Țociu, despre separarea de Cornel Palade. Cei doi formează un cuplu pe scenă de mai bine de 30 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 26 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Gestul Prințului William față de Kate Middleton la cea mai recentă apariție publică a stârnit numeroase controverse- radioimpuls.ro

Astăzi am semnat ieșirea mea din toate funcțiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei! Vali Argăseală nu va mai participa, pentru că noi nu suntem sclavi.

Așa nu se mai poate!

Asta e tiranie, tirania nu o suport! N-am ce căuta. M-au biruit! Nu pot să o scot la capăt cu ei! Nedreptatea si minciuna n-am cum sa le contracarez. Sunt bine organizați, în sistem, sunt prea puternici. Au multe structuri în spate!”, a declarat Gigi Becali, citează sursa amintită mai sus.

Sursa: digisport.ro