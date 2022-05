Ce s-a întâmplat cu Gabriela Cristea înainte de a ajunge de urgență la spital? Tavi Clonda: „Noaptea pe la 4 jumătate m-a trezit, tremura toată”

In articol:

Gabriela Cristea și-a băgat fanii în sperieți în urmă cu o zi, după ce a postat la InstaStory o imagine cu ea de pe patul de spital.

Prezentatoarea TV a ajuns la perfuzii, în urma unor probleme de sănătate cu care se confruntă. Tavi Clonda a făcut mai multe dezvăluiri despre situația în care se află soția lui.

Tavi Clonda: „ Tratamentul este de o lună de zile, iar antibioticul îl ia două săptămâni”

Gabriela Cristea trebuie să urmeze cu sfințenie toate indicațiile medicului pentru a se pune pe picioare. Se pare că aceasta a făcut o infecție la rinichi care, însă, netratată poate să-i facă probleme pe termen lung. Din fericire, ea a ajuns la spital la timp, iar medicii au făcut tot ce le-a stat în putință ca să o pună pe picioare.

„Noaptea pe la 4 jumătate m-a trezit, tremura toată. I-am făcut un masaj, am îmbrăcat-o, i-am dat o pastilă, dar nu s-a oprit. A făcut apoi o baie fierbinte, nu se oprea din tremurat. Ulterior s-a liniștit, o oră a dormit, iar pe la 9-10 a luat-o iar. Am zis că trebuie să chemăm salvarea. Am chemat salvarea, dar am zis că durează prea mult. Am hotărât să mergem noi, să facă un efort pentru a ne urca în mașină și a ajunge la spital. Am aflat ce se întâmplă și a primit tratament, acum este mult mai bine.

Citeste si: Noi detalii despre femeia din Timișoara care s-a aruncat de pe bloc cu cei doi copii. Absolventa de psihologie urma să se recăsătorească- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Gabriela Cristea, de urgență la spital! Prezentatoarea TV a ajuns la perfuzii: "Când orice e mai important decât tine, corpul cedează"

Are o infecție la rinichi. Nu este de joacă. Nu este într-o fază foarte avansată, dar, oricum, este acută cumva și trebuie ținut un tratament riguros, căci altfel poate să devină totul mai neplăcut pe termen lung. Tratamentul este de o lună de zile, iar antibioticul îl ia două săptămâni”, a declarat Tavi Clonda pentru Ego.ro .

Gabriela Cristea se simte mai bine: „ Nu putea să facă nimic, a făcut și febră musculară de la frisoane”

Artsitul spune că soția lui era într-o stare destul de gravă, înainte de tratament, însă Gabriela Cristea se simte din ce în ce mai bine, ba chiar astăzi s-a reîntors și la emisiunea pe care o prezintă.

Citeste si: „Nu e de joacă” Ce a făcut Tavi Clonda după ce a ajuns la spital cu Gabriela Cristea? Artistul, dezvăluiri din fața unității medicale

„Este spre bine, dar astăzi este a doua doză, a doua zi de tratament. Este devreme, însă este mai bine ca ieri, când a avut frisoane. Nu putea să facă nimic, a făcut și febră musculară de la frisoane, nu se mai opreau”, a mai spus artistul pentru sursa menționată mai sus.