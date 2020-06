In articol:

Iancu Sterp s-a numărat printre cei mai îndrăgiți concurenți de la Survivor România, drept dovadă că, deși nu a fost de la început în show-ul de supraviețuire, el avea să ajungă în marea finală și să se bucure de o popularitate imensă.

Citeste si: Denisa, schimbare inedita de look! Iata ce make-up indraznet a abordat recent, iubita lui Iancu Sterp, la scurt timp de la revenirea acestuia in tara!

Citeste si: Incredibil! Cum arată picioarele Elenei Ionescu după ce a câștigat Survivor România! Așa arată un Supraviețuitor! EXCLUSIV

Citeste si: Elena Ionescu s-a iubit nebunește cu un cunoscut om de televiziune! El e cel care "a făcut-o femeie” pe Faimoasa de la Survivor!

Ce a spus Iancu Sterp în finala Survivor România! ”Sper din tot sufletul că sunt mândri de mine”

Poate tocmai de aceea, a avut și un discurs emoționant în ultimul act al competiției, mulțumind tuturor, în special celor dragi care l-au urmărit de acasă, de la familie până la iubita lui Denisa.

"În primul rând, mă bucur din toată inima că am ajuns în finală, mi-am îndeplinit scopul cu care am ajuns aici, în Republica Dominicană, am jucat frumos, am ajuns unde trebuie și mereu am lăsat, zic eu, faptele să vorbească pentru mine și nu vorbele. Și de asta am ajuns până aici. Mulțumesc din suflet și publicului care m-a susținut când a fost nevoie și nu am fost eliminat din competiție.

Nici nu știu ce să mai zic, nu îmi mai găsesc gândurile, cuvintele. Sper din tot sufletul că mi-am făcut frații mândri. Îi iubesc din toată inima, pe mama mea o iubesc din toată inima, pe tatăl meu, pe iubita mea. Sper din tot sufletul că sunt mândri de mine pentru că eu cred că am făcut ce trebuie în această competite și de asta am ajuns până aici", a spus Iancu Sterp în ultimul lui Consiliu.

La finală, Iancu avea să fie susținut de mama lui, Geta, de fratele, Culiță Sterp, colegii și prietenii de la Puterea dragostei, Bogdan Mocanu și Alex Bobicioiu, dar și de iubita lui, Denisa, cea cu care a și petrecut câteva zile frumoase la Hațeg, imediat ce a revenit din Republica Domincană. Semn că, în ciuda bârfelor din competiție, cum că ar avea o legătură cu faimoasa Emy Alupei, inima lui este tot a blondinei.

Din păcate, cei doi nu au mai putut sta împreună, întrucât Iancu Sterp s-a despărțit de iubită după finala Survivor România. Surse din preajma războinicului susțin că acesta a fost nevoit să se întoarcă acasă, la Hațeg, chiar a doua zi de dimineață, întrucât avea de rezolvat o serie de probleme la stâna familiei, astfel că, deși își mai dorea să fie alături de Denisa o vreme, nu s-a mai putut. În plus, nici în Anglia, nu s-a mai dus cu ea așa cum plănuise. În atarii condiții, ea a plecat singură la Londra, în timp ce Iancu a rămas în țară. Pentru o vreme doar...