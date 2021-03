Ce s-a întâmplat cu Mihai Budeanu după ce s-a vaccinat anti-COVID: ”La prima doză...” Artistul a fost în stare gravă la spital din cauza coronavirusului

In articol:

Mihai Budeanu, unul dintre membrii trupei 3 Sud Est, s-a imunizat împotriva virusului care a generat o criză epidemiologică extrem de gravă la nivel mondial. Motivul său este cât se poate de simplu. Aristul a fost internat de urgență la spital după ce a contractat virusul SARS-CoV-2 și a dezvoltat o formă gravă a bolii. În cea mai mare parte agentul patogen i-a afectat plămânii, însă medicii au făcut tot ce a fost omenește posibil să-l vindece și au reușit.

După ce s-a vindecat a știut exact care este pasul următor: vaccinarea anti-COVID-19. Mihai Budeanu este printre oamenii pro-vaccin și chiar îi îndeamnă și pe alții să-i urmeze exemplul.

Mihai Budeanu s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Cum se simte artistul

Vedeta a povestit că s-a programat la vaccin după 28 de zile de la externarea de pe secția de Terapie Intensivă, unde a stat pentru a se trata. Acesta a făcut deja prima doză din serul de la Pfizer și urmează ca pe 26 martie să efectueze și rapelul. De asemenea, soția sa s-a imunizat contra COVID-19 în urmă cu doar o zi, însă ei i-a fost administrat serul de la AstraZeneca. Atât ea, cât și copii au fost infectați cu coronavirus, însă

au dezvoltat o formă ușoară de boală.

Cât despre reacțiile adverse, Mihai Budeanu povestește că nu a experimentat nici măcar una și a rămas plăcut impresionat de modul în care și-au făcut meseria cadrele medicale de la centrul de vaccinare din Hârșova, unde s-a imunizat. Aristul spune că nu vrea să mai treacă vreodată prin aceeași experiență pe care a trăit-o după infectarea cu virusul SARS-CoV-2, ba mai mult decât atât, vrea să intre normalitatea de care ne este tututor dor.

„Am fost într-o stare foarte gravă şi doctorii, chiar şi domnul doctor Ion Alexie din Las Vegas, m-au sfătuit să mă vaccinez pentru siguranţa mea. La 28 de zile de la ieşirea din spital am avut voie să fac vaccinul şi m-am programat. Am şi făcut testul de anticorpi. M-am vaccinat cu Pfizer, prima doză am făcut-o vineri, pe 26 martie fac şi rapelul. Am avut prioritate datorită stării grave pe care am avut-o. Şi soţia mea se vaccinează pe 13 martie, dar cu AstraZeneca. Am rămas după vaccin 15 minute cu două asistente, care m-au recunoscut şi mi-au cerut să facem poze.

La prima doză nu am avut nici o reacţie. L-am făcut la Hârşova, acolo am prins loc, totul foarte organizat. Lumea vrea sa intre în normalitate. Eu unul l-am făcut că aşa am simţit, nu vreau sa mai trăiesc vreodată episodul de atunci. Şi soţia mea şi copiii au avut boala, dar au avut forme uşoare”, a declarat Mihai Budeanu pentru Click!

Mihai Budeanu, în stare gravă la ATI după infectarea cu coronavirus

Membrul trupei 3 Sud Est a stat timp de circa o lună internat în Spitalul Municipal Medgidia, după ce a ieșit pozitiv la testul PCR. Acesta a dezvoltat o formă gravă de COVID-19 și a întâmpinat dificultăți de respirație. Timp de mai multe zile a stata internat pe secția de Terapie Intensivă, acolo unde medicii s-au lutat pentr a-l vindeca de virusul care a făcut ravagii în lume.

Am chemat salvarea și testul PCR a ieșit pozitiv. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta. Oxigenul începea să scadă din ce în ce mai mult. Am chemat salvarea, m-a luat. Am ajuns la Medgidia, la secția de ATI. Oxigenul era undeva la 50%, undeva foarte jos. Medicii au spus: „un miracol că ai scăpat”

Cazul meu este fericit. Nu am nicio problemă, sechele nu există, memoria e foarte bună. Urc scări, nu am nevoie de lift. Încerc în fiecare zi să-mi găsesc de lucru, ies la plimbare, urc scări. Nu m-am apucat de sală, nu cred că sunt pregătit. O să mai las să mai treacă un timp”, a declarat Mihai Budeanu, după ce s-a vindecat de COVID-19.