Cum a scăpat Mihai Budeanu de la 3 Sud Est de coronavirus? Medicul artistului a dezvăluit tot: „L-am tratat prin telefon”

Mihai Budeanu a stat internat aproape o lună în spital, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Starea de sănătate a celebrului cântăreț a fost una gravă, însă a reușit să se pună pe picioare și a revenit acasă.

El a trecut prin momente cumplite în perioada în care fost internat la secția de Terapie Intensivă, unde cadrele au făcut tot posibilul să îl vindece.

Artistul a fost externat din spital pe data de 11 decembrie. El îi datorează vindecarea sa medicului Ion Alexie, șeful secției de boli infecțioase al unui spital din Las Vegas. El a dezvăluit, la un post de televiziune, tratamentul pe care l-a sfătuit pe cântăreț să îl ia.

„Da, l-am tratat prin telefon. Chiar în ambulanță i s-a dat Ivermectină . În protocol au existat și steroizi”, a povestit doctorul, la un post de televiziune.

Medicul lui Mihai Budeanu a dezvăluit cum s-a vindecat artistul de COVID-19[Sursa foto: Instagram]

Cum se simte Mihai Budeanu de la 3 Sud Est, după ce s-a vindecat de coronavirus: „Cazul meu este fericit”

Mihai Budeanu de la 3 Sud Est a dezvăluit că medicii i-au mărturisit că a fost o minune că a scăpat cu viață. „Am chemat salvarea și testul PCR a ieșit pozitiv. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta. Oxigenul începea să scadă din ce în ce mai mult. Am chemat salvarea, m-a luat. Am ajuns la Medgidia, la secția de ATI. Oxigenul era undeva la 50%, undeva foarte jos. Medicii au spus – ‘un miracol că ai scăpat’”, a declarat Mihai Budeanu, la o emisiune televizată.

Mihai Budeanu a dezvăluit că starea sa de sănătate este bună, după ce a fost externat din spital.

Artistul nu are alte probleme, însă va mai aștepta o perioadă până să meargă iar la sală.

„Cazul meu este fericit. Nu am nicio problemă, sechele nu există, memoria e foarte bună. Urc scări, nu am nevoie de lift. Încerc în fiecare zi să-mi găsesc de lucru, ies la plimbare, urc scări. Nu m-am apucat de sală, nu cred că sunt pregătit. O să mai las să mai treacă un timp”,a mai povestit Mihai Budeanu pentru același post de televiziune.