Ce s-a întâmplat după ce Mircea Badea a fost oprit în trafic de poliție și testat cu etilotestul! Prezentatorul TV a povestit totul: „Mi-a stat atât să le zic că...”

Mircea Badea a povestit că în urmă cu doar o zi a fost orpit de agenții de la Rutieră pentru un control de rutină. Acesta a întâziat și în emisiunea pe care o prezintă, dar spune că nu este deloc supărat pe oamenii legii.

Totuși, a fost puțin deranjat de faptul că tot controlul a durat puțin mai mult decât se aștepta, dar în cele din urmă totul s-a sfârșit cu bine. Iată cum s-a desfășurat totul!

Mircea Badea [Sursa foto: Captură video ]

Mircea Badea, oprit de poliție: „ Am o adâncă considerație pentru activitatea lor, pentru că e utilă”

După ce a prezentat toate actele, toate fiind în regulă, agentul de poliție a mers mai departe și l-a testat pe Mircea Badea cu etilotestul, pentru a vedea dacă s-a urcat sau nu sub infleunța alcoolului la volan. Rezultatul a fost zero, iar polițiștii l-au lăsat să plece. Totuși, acesta a pierdut minute bune și a întârziat în emisiunea pe care o prezintă.

“ Deci, mă oprește Poliția, vine un domn, era un mare filtru. Vine și zice: ‘actele’. Îi dau actele – tare asta cu actele întotdeauna – îi dau actele, se uită în ele să vadă permisul, am asigurare, am ITP… După aia stă așa un pic și zice: ‘Domnu’ Badea, ați consumat băuturi alcoolice?’.

Și știi că eu nu vorbesc cu ei niciodată, eu nici nu mă uit la polițist. Le dau geamul atât.. Am o adâncă considerație pentru activitatea lor, pentru că e utilă. Și zice: ‘Ați băut?’ ‘Nu’, am spus eu destul de amărât. Mi-a stat atât să le zic că vin de la Pianul de Jos, de la golf, stați liniștiți, relaxați-vă, pe loc repaus.

Și zice: ‘Atunci să facem testul cu etilotestul’. Așa că am mai stat. Până s-a dus, până a venit cu etilotestul, până am suflat. Desigur, rezultatul a fost zero, că eu nu sunt Cîțu, dar am pierdut practic ceva timp ”, a povestit Mircea Badea.

De asemenea, acesta consideră că astfel de filtre ar trebui să fie făcute tot mai des și astfel să se descopere toate neregulile care au loc în trafic.

“ Foarte util, foarte tare, cred că e foarte bine și ‘bravo’”, a precizat prezentatorul.