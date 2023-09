Ce s-a întâmplat în noaptea nunții cu Maria Constantin și Robert Stoica?! Artista nu s-a sfiit să povestească asta despre partenerul ei: „El e mai timid” 

In articol:

În urmă cu o lună, Maria Constantin și Robert Stoica au devenit soț și soție, sărbătorind acest eveniment important în cadrul unei petreceri fastuoase, unde i-au avut alături pe membrii familiei lor, dar și pe prietenii lor de suflet. Însă, după câteva săptămâni de când s-a căsătorit cu alesul inimii sale, interpreta de muzică populară a dezvăluit că abia dacă și-a văzut partenerul în noaptea nunții.

Maria Constantin și Robert Stoica au spus „Da” în urmă cu o lună, iar la câteva zile după ce s-au căsătorit, au organizat și o petrecere de vis, pentru a sărbători evenimentul important din viața lor. Cei doi soți au avut o mulțime de invitați la nuntă, astfel că artista și-a petrecut seara vorbind și dansând cu fiecare, în timpul ce soțul ei a stat puțin mai retras, fiind o fire mai timidă. La câteva săptămâni după eveniment, Maria Constantin a dezvăluit că, în noaptea nunții sale, abia dacă s-a întâlnit cu Robert Stoica, fiindcă ambii au fost foarte ocupați, încercând să îi facă pe invitații lor să se simtă cât mai bine la petrecere și nu le-a mai rămas mult timp pe care să îl petreacă împreună.

„În noaptea nunții nu știu dacă ne-am întâlnit de 3-4 ori, pentru că eu eram pe ringul de dans, dar el e puțin mai timid și n-a ieșit pe ringul de dans, abia după puțin timp s-a mai decis puțin, totuși este nunta lui, dar în noaptea respectivă fiind și acea peliculă de apă de la restaurant, ma tot uitam după el și încercam să ajung la el, dar pe drum mă mai întâlneam cu invitați și el deja era în alt loc”,

a declarat Maria Constantin pentru WOWnews

Cum a fost noaptea nunții pentru Maria Constantin și Robert Stoica? [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin a vorbit despre posibilitatea de a avea un copil cu soțul ei

Artista are un băiat din prima ei căsnicie, pe Codrin, în vârstă de 14 ani. Totuși, după ce Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit, toți fanii cântăreței s-au întrebat dacă cei doi au de gând să devină și părinți în perioada următoare.

Interpreta a mărturisit că și-ar dori să aibă un copil cu actualul ei soț, însă a dezvăluit că are ceva temeri cu privire la acest subiect, pentru că prima ei sarcină a fost una destul de problematică.

„Nu e ceva neapărat pentru noi. Da, ne dorim, dar având în vedere că eu și prima dată când am rămas însărcinată am luat o mulțime de tratamente și știu că am ceva probleme, dar nu știu dacă vor fi vreodată rezolvate. Cumva, nu mai sper la lucrul acesta. Dacă este să se întâmple și Dumnezeu ne oferă această bucurie, se întâmplă și o să îi mulțumim din suflet. Dacă nu se întâmplă, oricum noi avem minunile din viața noastră, atât eu, cât și Robert, iar noi suntem fericiți. Ce-i drept, Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în sfârșit pot să spun că sunt fericită și nu îmi doresc să se termine fericirea asta niciodată”, a mărturisit Maria Constantin pentru ”Online Story by Cornelia Ionescu”.