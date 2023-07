Maria Constantin și Robert Stoica au spus „Da”! Primele imagini de la Starea Civilă! Artista și proaspătul ei soț au atras toate privirile

In articol:

Zi de mare sărbătoare pentru Maria Constantin și Robert Stoica! În urmă cu doar câteva momente, și-au unit destinele în fața ofițerului Stării Civile.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în anul 2022 s-au și logodit. De atunci sunt de nedespărțit, motiv pentru care au decis că este momentul să înceapă un nou capitol important din viața lor, în calitate de soț și soție.

Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit

Au spus marele „DA!”, iar acum sunt mai fericiți ca oricând.

Astăzi, 25 iulie, Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit la Starea Civilă, ceea ce nu poate fi decât un motiv de mare bucurie pentru cei doi, dar și pentru familie și prieteni. Mai mult decât atât, cei doi vor face și cununia religioasă tot în această zi, la o biserică care are o mare însemnătate pentru ei.

Citește și: Maria Constantin a anunțat că a plecat din țară, fix înainte de nuntă! În mai puțin de o lună, ea și Robert Stoica trebuie să ajungă în fața altarului

Se pare că au ales să facă evenimentul într-un mod discret, ferit de ochii curioșilor. Mai mult decât atât, alături de ei la primărie au fost doar familiile și prietenii lor.

Sunt împreună de mai mulți ani și trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbizul autohton, fiind extrem de apreciați de public.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului. Vladimir Putin a promulgat legea!- stirileprotv.ro

Citește și: Cum a reacționat fiul Mariei Constantin, când a aflat că mama lui se căsătorește. Adevărul despre relația pe care adolescentul o are cu Robert Stoica: "Evită cât se poate lucrul acesta, este o asemănare"

Cei doi s-au completat perfect și au arătat minunat împreună. Maria Constantin a ales o rochie albă, lungă, care îi pune în evidență trupul demn de invidiat. În același timp, soțul său, Robert Stoica, a optat pentru un costum turcoaz. Fără doar și poate, au arătat impecabil în una dintre cele mai frumoase zile din viața lor.

Vedeta a mărturisit că au fost extrem de emoționați, însă este ceva firesc.

Mai mult decât atât, acum așteaptă cu sufletul la gură nunta și implicit, marea petrecere, care va avea loc în data de 4 august.

Maria Constantin și Robert Stoica au spus „Da”! [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Am auzit că judecătorii s-au uitat în telefonul lui și s-a ajuns la concluzia că el a premeditat totul cu fratele lui.” Ce mesaje au fost găsite în telefonul lui Daniel Balaciu, la aproape două luni de la incident- kfetele.ro

Citeste si: "Am orbit după ce mi-am făcut tatuaje pe ochi, dar nu regret". Tânăra de 28 de ani își apără simbolurile satanice de pe corp: "Mă ajută"- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Răduţă, diagnosticat cu cancer pentru a treia oară: "Mi-am dat seama că ceva se întâmplă. Sufletul meu era deja bolnav și era trist". Artistul a suferit și un preinfarct- radioimpuls.ro

Citește și: Maria Constantin, mai fierbinte ca vara! Ce fac artista și iubitul ei, cu doar câteva săptămâni înainte de nuntă?! Avem imaginile care arată tot| EXCLUSIV

„Am avut emoții, dar am organizat o cununie foarte restrânsă cu familiile și prietenii. Robert a fost și el emoționat, deși am luat-o ca pe un eveniment pentru sufletul nostru cu familiile și câțiva prieteni. Noi ne-am concentrat mai mult pe petrecere pe care am organizat-o multă vreme, dar este inevitabil să nu ai emoții.

Am lăsat pe 4 august nunta cea mare. Am vrut să facem cununia religioasă acum pentru că pe 4 august pică postul. Nu am vrut să facem nunta în post. Vom face cununia religioasă astăzi. Petrecerea va rămâne pe 4 august.”, a mărturisit Maria Constantin pentru fanatik.ro.