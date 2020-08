In articol:

Regretatul interlop Emi Pian, care a fost ucis azi-noapte în stil mafiot, era bun prieten cu Florin Salam, dar la un moment dat, în urmă cu mai bine de trei luni, șeful clanului Duduianu a fost deranjat de comportamentul manelistului și i-a transmis acestuia un mesaj șocant.

Ce s-a întâmplat între Emi Pian și Florin Salam, cu trei luni înainte să fie executat în stil mafiot. L-a căutat acasă și...

În luna mai, Emi Pian posta pe rețelele de socializare un videoclip prin care mărturisea că vine ziua lui de naștere, iar „cumătrul” Florin Salam nu i-a răspuns la mesaje pentru a-i confirma prezența la petrecerea fastuoasă. Acesta era vizibil deranjat de faptul că a încercat să dea în orice fel posibil de artist, ba chiar a mers și la el acasă.

„Eu te-am anunțat de o lună de zile că mâine e ziua mea. Dacă tu crezi că merită să mă onorezi cu prezența, să bem un pahar cu șampanie, că ești fratele meu, cumătrul meu, onorează-mă. Dacă te-am deranjat vreodată verbal sau financiar nu veni!

Am încercat să iau legătura cu tine prin fel și fel de modalități, am fost și la tine acasă, la soția ta, la Roxana… Nu te-am găsit! Te-am căutat pe unde știam eu că ești, nu te-am găsit. Am vorbit cu tine acum 2-3 săptămâni și mi-ai zis:

Citeste si: Cine e Emi Pian, șeful clanului Duduianu, omorât în stil mafiot pe o stradă din Capitală

Citeste si: Tragedie în lumea interlopă! Emi Pian a fost ucis în stil mafiot azi-noapte

Citeste si: Interlopul primit cu artificii, lovitură grea la câteva ore de la eliberare! Veste teribilă primită de Pian!

”Cumetere, tu ești viața mea”, sunt cuvintele tale… Dacă vrei și-ți face plăcere, cumătrul Florin Salam, te aștept la un șpriț, nu să-mi cânți, că eu știu că tu nu cânți în România”, spunea Pian.

„Vreau să ajungă live-ul ăsta la un om foarte important, pe care l-am considerat frățiorul meu și viața mea. Dar, în schimb, e grea ralitatea… Să mor io dacă nu e grea realitatea!… Băi, oameni buni, eu sunt un om care nu deranjez pe nimeni, vreau să ajungă live-ul sta la cineva la care eu, frații și familia mea am ținut mult, dar n-o să mai ținem, că n-avem cum. P

ersoana aia nu se iubește nici pe el! O să spun niște cuvinte ca între doi frați. Mă doare, de aia vorbesc. În momentul în care eu țin la tine, la copiii tăi, la familia ta, la viața ta, nu te-am deranjat niciodată, oare de ce tu să fii atât de rău…”, i-a transmis interlopul lui Salam.