Ce s-a întâmplat între Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu, după venirea Faimoasei de la Survivor România: „Tu mă bagi în umbră...”

Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu [Sursa foto: Instagram] 09:36, iun 25, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Raluca Dumitru a fost eliminată de la Survivor România 2021, după două luni în care a fost în competiție. Concurenta din echipa Faimoșilor a fost așteptată cu sufletul la gură de către cel mai bun prieten al ei, Răzvan Botezatu. Cei doi profită de vremea caldă și s-au dus împreună la mare.

Raluca Dumitru a postat mai multe filmulețe la secțiunea de stories de pe Instagram alături de prietenul ei.

Răzvan Botezatu s-a supărat pe prietena lui pentru că a ajuns atât de cunoscută, încât el se simte lăsat la o parte atunci când merg undeva împreună.

Raluca Dumitru: De ce ești supărat, Bote? Nu mai vii cu mine la plajă?

Răzvan Botezatu: Nu mai fac niciun story. Vine ospătarul și îmi spune că aduce o comandă aici la Faimoși. Nu m-a recunoscut, nu mă recunoaște lumea cu tine pe stradă. Tu mă bagă în umbră.

Citeste si: EXCLUSIV Sorin Pușcașu și Raluca Dumitru, dezvăluiri incendiare despre foștii colegi de la Survivor România: ”Elena și Zanni vor rămâne în finală”

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Raluca Dumitru i-a transmis lui Răzvan Botezatu că urmează să îi facă cunoștință cu o altă Faimoasă. Cei doi urmează să se întâlnească și cu Ana Porgras.

Raluca Dumitru: Nu mai vrei să ieși cu mine, Bote? Mâine voiam să îți fac cunoștință cu o altă Faimoasă. De cine ți-a plăcut ție de la Survivor, pe cine vrei să mai cunoști?

Răzvan Botezatu: Pe Ana, dar nu mai vreau acum.

Nu mă recunoaște lumea cu tine, dar dacă mai vine și Ana. Ieșiți voi două.

Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu sunt împreună la mare[Sursa foto: Instagram]

Raluca Dumitru, adevărul despre Elena Marin de la Survivor România

Raluca Dumitru și Elena Marin au avut o relație complicată la Survivor România. La început, Faimoasa credea că cele două se vor înțelege bine, în contextul în care ele se cunoșteau.

„O s-o iau de la inceput ca sa se inteleaga. Eu cand am ajuns in aceasta competitie, eu pe Elena o stiam. Si ma bucuram ca o sa merg in aceasta competitie stiind pe cineva.

Am zis c-o sa-mi fie mult mai usor sa ma integrez, sa ma ajute oarecum in aceasta competitie. Eu am vazut-o ca, am simtit..eu simt oamenii daca pot sa ma imprietenescu cu ei sau nu. Eu o stiam pe Elena, nu am fost niciodata apropiate, am fost colege, cunostinte pot sa spun. Eu am vazut-o ca ea este foarte singura. Nu am vazut-o nici sa fie prietenoasa, nici cu mine, nici cu Irisha. Vorbesc strict de la inceput, cand am ajuns. M-am dus la un moment dat pe plaja, m-am asezat langa ea...” Citește continuarea AICI.