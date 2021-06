Raluca Dumitru, adevărul despre conflictele cu Elena Marin. Și-a spus părerea fără nicio ezitare: ”Nu am văzut-o niciodată prietenoasă”

Raluca Dumitru [Sursa foto: Instagram] 17:04, iun 21, 2021 Autor: Cristina Ionela

Raluca Dumitru a vorbit despre experiența Survivor România 2021, care i-a schimbat viața total! Fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit că s-a simțit singură la începutul competiției, însă a găsit sprijin în câțiva faimoși, care au fost lângă ea.

”Mă simțeam singură la un moment dat..nu pot sa spun aliat, pot sa spun ca mi-am gasit prieteni si m-au ajutat foarte mult. In primul rand, m-au ajutat foarte mult Zanni, Sebi și Cosmin, care m-au susținut foarte mult. La un moment dat erau două găști și o gașcă erau pe mine. Oarecum voiau sa ma trimita acasa. Considerau ca nu meritam sa fiu in aceasta competitie. Culita, Elena, Irisha, Stefan...” , a povestit Raluca Dumitru, la Teo Show.

Raluca Dumitru, despre Elena Marin

Fosta faimoasă de la Survivor România a vorbit despre relația dintre ea și Elena Marin.

Raluca a recunoscut că a cunoscut-o pe Elena în afara competiției fenomen de la Kanal D, însă a rămas cu un gust amar atunci când aceasta ar fi dezamăgit-o în timpul emisiunii.

”O s-o iau de la inceput ca sa se inteleaga. Eu cand am ajuns in aceasta competitie, eu pe Elena o stiam. Si ma bucuram ca o sa merg in aceasta competitie stiind pe cineva. Am zis c-o sa-mi fie mult mai usor sa ma integrez, sa ma ajute oarecum in aceasta competitie. Eu am vazut-o ca, am simtit..eu simt oamenii daca pot sa ma imprietenescu cu ei sau nu. Eu o stiam pe Elena, nu am fost niciodata apropiate, am fost colege, cunostinte pot sa spun. Eu am vazut-o ca ea este foarte singura. Nu am vazut-o nici sa fie prietenoasa, nici cu mine, nici cu Irisha. Vorbesc strict de la inceput, cand am ajuns. M-am dus la un moment dat pe plaja, m-am asezat langa ea...imi spunea ea de conflictul pe care l-a avut cu Zanni și eu i-am spus atunci ca mie daca mi-ar fi facut Zanni asa ceva sau daca cineva mi-ar spune ceva, clar eu nu o sa tac. Eu nu sunt genul de om care sa plang. Mie nu-mi place sa plang in public. Nu-mi place sa inspir mila.

I-am spus ei sa fie puternica sa nu lase pe nimeni s-o atace. Am sustinut-o și am vrut oarecum sa ma apropii de ea pentru ca mi-am dat seama ca este foarte greu. Dupa aceasta discutie pe care eu am avut-o pe plaja cu Elena, a venit Zanni la mine și mi-a spus ca uite ce mi-a zis pe plaja ca ar fi preferat mai bine Ana decat cele doua fete conflictuale. Eu nu ma certasem cu nimeni si nu am avut discutii cu nimeni de acolo. Intr-adevar, Irisha s-a certat la un moment dat cu Elena. Mi-ar fi placut ca Elena sa aiba aceasta discutie de fata cu noi si nu sa se duca la Zanni si sa-i spuna. I-am spus Elenei ca am auzit ca ne-a facut conflictuale. Ea era interesata, nu prea-mi raspundea..că de unde stiu? Ea mi-a spus la un moment dat ca de ce mi-am schimbat atitudinea fata de ea. I-am spus ca poate aveam mai multe pretentii de la tine, ca te cunosteam...”, a mărturisit Raluca Dumitru despre Elena Marin.

