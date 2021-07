Ce s-a întâmplat între Zanni și Ana Porgras, după Marea Finală Survivor! „Am intrat pe WhatsApp și primul mesaj pe care l-am citit...”

Zanni si Ana Porgras [Sursa foto: Captură YouTube] 17:06, iul 13, 2021 Autor: Cristina Ionela

Zannidache și Ana Porgras au avut o conexiune aparte pe durata șederii brunetei în competiția fenomen de la Kanal D. După ce Ana a fost eliminată, în urma votului publicului, Zanni s-a simțit singur și i-a dus dorul. Lucrurile aveau să revină la normal după ce fosta faimoasă s-a numărat printre concurenți care au mers în Dominicană, în Marea Finală Survivor România 2021.

Se pare că n-a durat mult timp, căci Zanni a descoperit un mesaj în telefonul Anei, iar de atunci și-au cam spus ”adio”.

Cei doi au încetat să mai vorbească din acel moment, Zanni s-a simțit dezamăgit, Ana nu i-a mai purtat tricoul, iar pe drumul spre România, cei doi nu au purtat nicio conversație, după spusele marelui câștigător. Prezent în emisiunea Teo Show de la Kanal D, Zanni a făcut primele declarații după competiția Survivor România 2021.

Teo: Cand ne-am intalnit acum 7 luni mi-ai adus un trandafir. A stat asa o lună și mi-am dat seama ca e ceva în neregulă cu el. L-am pus așa într-o vază goală și am zis că dacă Zanni câștigă e primul cadou pe care ți-l voi da înapoi. E cel mai scump cadou pe care am putut să ți-l aduc. Și ți-am adus plăcinte!

Zanni: Am făcut rost de telefon abia aseară. La ora 2 și 7 minute mi-ai scris mie, nebunule

Nu am verificat mai nimic că erau prea multe...Am plecat cu băieții la studio direct, le-am povestit ce aveam pe suflet, dar nu am reușit prea mult, am nevoie să mă liniștesc puțin, să le procesez un pic...și cam asta încerc să fac. Aseară am dormit după 4 zile, mă simt mai relaxat. Cu fata care a avut grijă de instagramul meu și s-a ocupat să fie totul bine, i-am mulțumit și ei.

Teo: Ai în mână un microfon cu ajutorul căruia te poți exprima, să te faci auzit, fără niciun filtru sau barieră. Concluzia unui om care a fost de la început până la sfârșit acolo, la Survivor:

Zanni: Mi-amintesc momente înainte de competiție, analizam anumite momente din sezonul trecut, mă sfătuiam cu unii, și îmi spuneau toți că e greu, că foame, că alea...deja devine un clișeu. Nu mă interesa așa tare, mă gândeam că sunt eu greu de mișcat. Nu m-am plâns de dor, îmi era dor dar nu încât să plâng, încă nu am motive să stau pe acasă, trebuie să mă duc în lume...Cosmin și Sebi îmi spuneau că mă iubesc cât stăteam acolo și mereu când cineva se deschide așa în fața mea îmi e greu să cred, mî gândesc că există un interes la mijloc, dar în cele din urmă am mai lăsat de la mine, ei au trecut testul. De-a lungul vieții asta mi s-a întâmplat: am crezut și mi-am luat-o... În competiție, toată lumea a vrut să strălucească, să fie pentru el. Însă Sebi și Cosmin mi-au demonstrat printre puținii că ei chiar m-au iubit.

Zanni, despre relația cu Ana Porgras

Zannidache a făcut declarații controversate cu privire la relația dintre el și Ana Porgras, la scurt timp după ce s-a terminat sezonul doi Survivor România 2021. Artistul a povestit cu lux de amănunte că după Marea Finală a avut loc o petrecere, unde foștii concurenți s-au distrat pe cinste. La acea petrecere, faimosul i-a cerut telefonul Anei, pentru că el nu avea, ca să intre pe Instagram. De acolo ar fi pornit o întreagă discuție între el și Ana Porgras, după ce Zanni a văzut un mesaj pe telefonul campioanei.

Teo: Unul din oamenii care ți-au dorit tot binele din lume a fost Ana. În avion ziceai că nu știi ce o să se întâmple cu Ana...

Zanni: De asta mă temeam că va trebui să povestesc. Încă de acolo oamenii mi-au spus de ce nu stau cu Ana. Încerc să nu fiu răutăcios. Nu am fost niciodată îndrăgostit de Ana, ne-am împrietenit înainte de Survivor și mi-a plăcut blândețea ei, eu am nevoie de astfel de oameni. Mă îmbunam mereu când eram cu ea, ne potriveam, dar nu ca și cuplu. În competiție, când vedeam doar "serpi" în jurul meu, îmi venea să mă lupt cu toți și la un moment dat a venit Ana și atunci ea a fost refugiul meu. Cu ea găteam, cu ea dormeam și a fost liniștea de care aveam nevoie.

La un moment dat ea plecat, am ajuns la finală, Ea a ajuns cu același sentiment: "Zanni sus, Zanni jos" și niciodată nu am bănuit-o că ar avea alte intenții. I-am spus mereu că o să îi arăt recunoștința mea, dar nu pot acum, când vom fi după, doar noi doi...apoi am mers cu ea în cameră, mi-a spus că i-a fost dor de mine și mie de ea.

Eram într-un live și a fost întrebată dacă vrea un copil cu mine și mi s-a părut totul delicat, și nu știam cum să fac să nu se simtă prost...

La petrecere o simțeam brusc că nu mai era prezentă la petrecere, că stătea doar în telefon. Și la un moment dat i-am cerut telefonu să stau și eu pe instagram și nu mi l-a dat din prima, a ezitat. Și după am avut o discuție cu cineva, m-am pus în cameră, a venit și Sebi și Raluca și i-am zis din nou să îmi dea telefonul. Și la fel, a ezitat. I-am zis "Ba, Ano, tu crezi că eu mă uit în mesajele tale?"

Am intrat pe instagram, am închis, apoi am intrat pe whatspapp și primul mesaj pe care l-am citit mi s-a luat de tot, reacția oricui ar fi fost urâtă...m-am uitat la ea, a văzut ce am făcut, am înghițit în sec și m-a dezamăgit. I-am zis că orice ar fi fost, oricare ar fi fost frustrările, puteam vorbi. Nu mi-a mai purtat nici tricoul apoi, după ce am ajuns în țară nu ne-am mai vorbit...