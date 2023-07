Ce s-a întâmplat la prima întâlnire dintre Dan Bursuc și Sorin Copilul de Aur?! Gestul care l-a lăsat mască pe impresarul maneliștilor: „I-am dat pentru a-l stimula”

In articol:

Dan Bursuc este unul dintre cei mai cunoscuți impresari ai maneliștilor, iar prin mâinile lui au trecut mulți artiști de renume, care au pornit de jos, însă care au fost ajutați de Bursuc pentru a atinge culmile succesului.

În această situație se află și Sorinel Copilul de Aur, despre care Dan Bursuc vorbește cu mare drag, povestind chiar prima întâlnire pe care a avut-o cu manelistul, pe vremea când se afla la o vârstă fragedă.

Gestul cu care Sorinel Copilul de Aur l-a impresionat pe Dan Bursuc la prima întâlnire

Invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu, Dan Bursuc a vorbit despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Sorinel Copilul de Aur, pe care l-a cunoscut pe vremea când artistul se afla la o vârstă fragedă.

La acel moment, impresarul i-a dat o sumă de bani cântărețului, pentru ”a-l stimula”, însă principalul său scop a fost să vadă ce va face tânărul cu banii primiți. Dan Bursuc a rămas impresionat să afle ulterior că Sorinel a ales să își ajute familia cu respectiva sumă.

Adiță: Sorin mi-a spus așa: <<Am cântat și mi-a dat domnul Dan Bursuc bani mulți și am plecat acasă la familie, mi-am luat bicicletă, am plecat cu maxi-taxi>>. Întrebarea mea, mai țineți minte câți bani i-ați dat?

Dan Bursuc: I-am dat pentru a-l stimula la o manieră să-l prind de drag.(...) În măsura în care el a venit să vadă lucrul ăsta, cunoscându-i și situația lui că nu vreau să intru în... așa, am vrut să-l fac atât de fericit să-i văd și intenția lui să văd ce face cu banii, da dar el mi-a spus că a făcut piața, că a făcut toate alea, s-a dus acasă, eh, pe mine chestia asta m-a frapat, l-am apreciat că e un om care nu să-și cheltuie banii cu anturaje de-ale lui. S-a dus cu sacoșele pline, și-a bucurat familia, copil având atât de mulți frați, el a căutat, fiind el cel mai mare de acolo, să fie sprijinul acolo. De Copilul de Aur sunt mulțumit.”, i-a dezvăluit Dan Bursuc lui Adiță Voicu.