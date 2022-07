Ce s-a schimbat în viața Cristinei Cioran, după ce a venit pe lume fiica ei. Vedeta a spus-o fără ocolișuri: „Dacă vrei să-ți faci timp, îți faci”

In articol:

Cristina Cioran a îndurat foarte multe până a venit pe lume fiica ei, iar medicii i-au spus că este sănătoasă și o poate lua acasă. Vedeta a născut prematur, iar săptămână întregi Ema a stat internată într-un incubator.

La început, medicii au fost rezervați în ceea ce privește șansele micuței, însă aceasta a demonstrat încă din primele zile de viață că este o luptătoare, iar dacă mama ei privea îngrozită la viitor, acum răsuflă ușurată și are deja planul făcut.

„Până o să fie ea de discotecă mai este. Mâine-poimâine așa crezi tu, dar nu e chiar așa. Mâine-le ăla nu prea e. Mai e o grămadă. Doamne ajută să fie bine, să fie sănătoasă, nu mă interesează nici ce drum își alege, nici ce vrea să facă. Nici nu vreau să mă ia cu ea la discotecă. De ce să mă ia pe mine. Nu cred că îmi doresc să merg. Adică sunt alte locuri unde mi-aș dori să merg împreună cu ea, dar sunt într-adevăr locuri potrivite numai celor de vârsta lor. Adică, na

Ceea ce îmi place, în multe țări europene, este că nu există această discriminare de vârstă care există în România, dar într-adevăr dacă sunt niște locuri fix pentru adolescenți, ce să caut eu acolo. Să creadă toți că-i urmăresc. Să se ascundă de mine”, a declarat Cristina Cioran pentru Ego.ro .

Cristina Cioran, despre cum i s-a schimbat viața după venirea pe lume a Emei: „Nu există „vechea” Cristina sau „noua” Cristina”

Blondina spune că rolul de mamă nu i-a schimbat deloc viața. Cristina Cioran este aceeași chiar și de când a venit pe lume fiica ei. Mai mult, vedeta de televiziune este de părere că un copil nu ar trebui să fie un un obstacol în viața ta socială și privată.

„Nu există „vechea” Cristina sau „noua” Cristina. Consider că cu fiecare experiență pe care o avem, creștem câte puțin, evoluăm, așadar nu văd schimbări din astea drastice, de genul cum eram înainte, cum sunt acum. Mi se pare că dacă am suferi după ce considerăm că am fi fost înainte, ar fi nasol, nu am putea să mergem mai departe. Cred cu tărie că dacă vrei să-ți faci timp, îți faci. De multe ori acest „nu am timp” e așa ca o scuză pentru alții”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată mai sus.