Eveniment special în familia Cristinei Cioran! La împlinirea vârstei de un an, fiica sa a ales obiecte de pe tăviță. Este nemaipomenit pe ce a pus mâna Ema

Cristina Cioran a devenit mămică pe data de 18 iulie, iar de atunci, vedeta radiază de fericire. Ieri, fiica sa, Ema a împlinit vârsta de un an, iar așa cum era de așteptat, blondina și partenerul ei de viață au serbat-o pe micuța lor.

De precizat este că, cu acest prilej, la mica petrecere organizată de către părinții fetiței, nașii i-au rupt turta micuței, iar imediat după, Ema a făcut și câteva alegeri de pe tăviță, așa cum spune tradiția.

„A ales de pe tăviță rujul, cheile și microfonul”, a declarat Cristina Cioran, pentru Playtech.ro.

Ema, fiica Cristinei Cioran [Sursa foto: Instagram]

Cristina Cioran, despre relația pe care fiul lui Alex Dobrescu o are cu Ema

Alex Dobrescu, partenerul de viață al Cristinei Cioran, are un fiu, Noel pe numele său, dintr-o relație anterioară, iar în urmă cu ceva timp, blondina a vorbit despre relația pe care băiețelul o are cu fetița sa, Ema.

Concret, băiețelul este foarte atașat de Ema și o iubește tare mult, fiind foarte grijuliu când vine vorba despre surioara lui mai mică.

În cadrul aceluiași interviu, Cristina Cioran a mai descris și atitudinea sa și a iubitului său, în calitate de părinți, spunând că ambii sunt foarte relaxați și încearcă să nu se panicheze din orice lucru.

„Noel o cunoaşte şi o iubeşte foarte mult. Dacă ar fi să vină, să vină oricând! (n.r. un alt copil) (...) Noi ne-am dorit fetiţă şi am ştiut că va fi fetiţă! Era clar, nu ştiu de ce… Are grijă de ea. E foarte prezent şi iubăreţ de felul lui. Când el se joacă pe playstation, se uită şi Ema la el. (n.r. Noel, fiul lui Alex). Ne-am dorit să fim părinţi relaxaţi şi, cumva, ne-a ieşit, nu intrăm uşor în panică, dar şi când intrăm… (…)

Dacă ai trecut o dată nu înseamnă că vei mai trece şi a doua oară prin acelaşi lucru. Eu nu gândesc aşa. Nu mi-aş face griji că s-ar mai putea întâmpla o dată. Eu am avut şi un fibrom uterin, care a crescut foarte mult în timpul sarcinii, deci exista un risc. (…) Nu am niciun regret. Cred cu tărie că toate vin la timpul lor”, a declarat Cristina Cioran, pentru OK! Magazine.

Cristina Cioran, Alex Dobrescu și fiica lor, Ema [Sursa foto: Instagram]