„Ce să facă nevastă-mea? Să apară la emisiuni cu dinți?” Dan Negru și soția Codruța refuză eticheta de „cuplu monden” | EXCLUSIV

Dan Negru este căsătorit de peste 15 ani cu Codruța, soția sa, de profesie stomatolog, și împreună au doi copii, Bogdan și Dara. Dan și Codruța au preferat dintotdeauna să își ferească familia de atenția presei și nu apar împreună la TV.

Dan Negru: „Nu e țara care să aibă noțiunea aia de showbiz grandios.”

În 25 de ani de televiziune, Dan Negru și soția Codruța nu au apărut niciodată împreună, într-o emisiune, lucru care le-a conferit relației lor o aură misterioasă. Chiar dacă, în repetate rânduri, prezentatorul a vorbit, într-o oarecare măsură, despre viața lor de familie și despre rolul crucial pe care l-a avut Codruța în deciziile importante din cariera sa, acesta consideră că este cel mai bine să nu o aducă în lumina reflectoarelor.

„Nevastă-mea nu are treabă cu lumea asta. E stomatolog. Ce să facă la televizor? La emisiuni cu dinți?! Trebuie să-și cunoști limita. Am văzut mulți oameni în showbiz care zic <<Mă deranjează paparazzi!>> Poți să vorbești de paparazzi într-o țară cum e America, în care Brad Pitt, ca să ajungi la el, e securizat de tot felul de bodyguarzi. Are o vilă cu 4.000 mp în jur doar curtea. Îți trebuie ditamai tunul foto doar ca să-l prinzi pe Brad Pitt în chiloți sau în budigăi. Aici te duci și-i vezi pe toți, la orice benzinărie, că pun benzină. Nu e țara care să aibă noțiunea aia de showbiz grandios”, a subliniat Dan Negru în interviul exclusiv acordat canalului WOWnews.

Dan Negru despre gătit: „Știu să fac ceai și ouă.”

Codruța este baza în familie când vine vorba de gătit. Dan Negru recunoaște că acesta nu este punctul lui forte și că nu l-a pasionat niciodată bucătăria. De altfel, Dan Negru este cunoscut pentru curele sale de ceai și doar ceai în perioadele aglomerate cu filmări.

„Codruța 100%! Nu mă pricep. Fetița mea, Dara, mai gătește, dar eu nu mă pricep la bucătăreală. Am văzut că e o modă asta. Știu să fac ceai și ouă. Decât să-mi fac, mai bine nu mănânc. E un trend. Sunt pasionat de trend-ul ăsta, al bucătarilor. Dacă aș lua-o de la capăt, n-aș zice că aș fi înnebunit să mă fac bucătar. Am un respect maxim pentru orice meserie, dar vin dintr-o generație în care, dacă eu i-aș spune lui tata că vreau să mă fac bucătar, n-ar fi fost fericit tata. Eu nu cred că bucătarul înseamnă ăla care stă la televizor și se preface. Cred că bucătarul e ăla, săracul, care stă în restaurante, care face ciorba de fasole”, a mai spus Dan Negru.