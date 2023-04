Ce salariu primește lunar Gică Hagi la Farul Constanța? Antrenorul a dezvăluit suma fără să stea prea mult pe gânduri: „O să vină și ziua în care o să fiu plătit bine”

In articol:

Gică Hagi, fostul fotbalist român considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi în Europa anilor '80 și '90 și cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, a dezvăluit ce salariu încasează lunar la Farul Constanța pentru postul de antrenor al echipei!

Ce salariu primește lunar Gică Hagi la Farul Constanța?

Gică Hagi traversează o perioadă bună în cariera sa de antrenor, astfel că, după primele trei etape din play-off-ul SuperLigii, echipa Farul Constanța ocupă primul loc, la patru puncte de ocupanta locului 2. Însă, lupta pentru titlu nu este încheiată, așa cum a declarat „Regele” pentru fanatik.ro. Invitat de către sursa citată pentru a vorbi despre parcursul „marinarilor”, Hagi a dezvăluit inclusiv salariul pe care îl primește lunar la clubul din Constanța.

Mai exact, întrebat fiind, pe un ton glumeț, ce se va întâmpla în cazul în care Farul va ieși campioana României, Gică Hagi a oferit un răspuns uluitor, precum și informația referitoare la remunerația lunară pentru postul de tehnician la Farul: „(n.r. După ce iei titlul, îți prelungești contractul sau te mai gândești?) Dacă tot mergem pe glume, depinde de conducere… Dar atenție, sunt un antrenor cu un cost puțin. Cred că am salariul cel mai mic din prima ligă. Am 500 de euro pe lună. Așa că e ușor pentru conducere… Am însă bonusuri mai mari.

Și la jucători e la fel. Fixurile sunt cât credem noi că putem să ducem, dar după aceea prin bonusuri vrem să motivăm jucătorul. El trebuie să arate că poate și performează, iar noi, clubul, performăm administrativ și trebuie să vină banii. Iar atunci când tu aduci bani, și noi putem să-ți dăm. Toți trebuie să pedaleze în aceeași direcție.”, a declarat Gică Hagi pentru sursa citată.

Ce salariu primește lunar Gică Hagi la Farul Constanța [Sursa foto: Captură Video]

Totodată, tatăl lui Ianis Hagi a adăugat că Farul este pe profit pentru al optulea an consecutiv, reușită la care a contribuit indirect prin salariul său mic: „O să vină și ziua în care o să fiu plătit bine. Cum le zic și jucătorilor… Cu toții luptăm pentru a avea o cotă pe piață. Fiecare are cota lui și important e să fii dorit. Când tu faci bine, vine respectul, lumea te vrea și pentru asta trebuie să muncești.”, a mai declarat antrenorul și patronul Farul Constanța.

Dănuț Lupu crede că Farul este echipa favorită în lupta pentru titlu

Dănuț Lupu, fostul jucător de la Dinamo și Rapid, consideră că Farul Constanța are mari șanse să câștige SuperLiga. Însă, fostul internațional este de părere că succesul Farului depinde într-o mare măsură de forma lui Denis Alibec, atacantul care a impresionat inclusiv în preliminariile pentru EURO 2024.

Opinia lui Dănuț Lupu este surprinzătoare și neașteptată, ținând cont de declarațiile controversate făcute recent de acesta la adresa lui Gică Hagi. „Dacă Hagi va reuși să îl țină pe Alibec în forma care este, Farul va câștiga campionatul liniștit. Trebuie să recunoaștem că ceea ce a făcut Gică din Alibec anul ăsta... eu sunt omul care laudă când cineva face un lucru bun. Nimeni n-a reușit în România ce a reușit Gică cu Alibec. Atâta determinare, să facă alunecări, să alerge... Doamne! Dacă îmi spunea cineva acum doi ani că Alibec va ajunge în situația asta, nu credeam.”, a spus Dănuț Lupu, potrivit fanatik.ro.

