Ce se ascunde în spatele mesajelor pe care Loredana i le-ar fi trimis iubitului Alinei, chiar în noaptea crimei din Mangalia: "Încearcă să dea vina pe victimă" | EXCLUSIV

Crima de la Mangalia a șocat toată țară. Loredana, prietena din copilărie a Alinei a ucis-o cu sânge rece chiar în camera de hotel în care locuiau pe litoral, acolo unde veniseră împreună să lucreze.

O dispută mai veche a fost motivul pentru care tânăra a recurs la gestul necugetat, așa cum a declarat chiar ea în fața procurorilor.

În noaptea crimei, iubitul Alinei ar fi primit o serie de mesaje halucinante de la ea prin care era anunțat că vrea să se despartă de el. Apropiații sunt convinși că mesajele ar fi fost de fapt trimise de colega de cameră a tinerei. Mai mult decât atât, când băiatul a încercat să ia legătura cu Loredana și să afle ce s-a întâmplat cu prietena lui, i s-ar fi spus că Alina nu doarme, doar că nu vrea să-i mai răspundă.

Iubitul fetei ucise la Mangalia a vorbit cu Loredana în noaptea crimei

Iubitul fetei ucise la Mangalia a venit cu o serie de mărturii șocante. Tânărul a povestit cum a fost contactat de Loredana, chiar de pe contul Alinei și i-ar fi transmis că dorește să se despartă de el.

Băiatul este convins că mesajele nu au fost de la iubita lui, ci de la colega de cameră a acesteia.

"Eu am vorbit cu ea pe la ora 2:00, cu Alina. Asta era ieri. Și mi-a scris că vrea să se culce.

Pe la 4:30 îmi dă mesaj de pe contul ei că vrea să se despartă de mine, că m-a înșelat. Când am văzut mesajul ei, mi-am dat seama că nu este ea. Am insistat să îi scriu, să o sun, și pe la 4:47 îmi scrie că ea pleacă acasă, că fumează o țigară afară pe o bancă, așteaptă să vină taxiul și să am grijă de mine. Când am văzut mesajele eu am continuat să o sun, i-am dat din nou mesaj. Când am văzut că nu răspunde am zis să îi dau mesajul colegei ei, Loredana. Și i-am dat mesaj. Ea mi-a spus că Alina a plecat cu o geantă, dar nu știe unde. Și am întrebat-o ce s-a întâmplat, că nu îmi vine să cred, dar ea a insistat că a plecat acasă.

Mi-a promis că o să-mi dea un semn dacă se întoarce acolo. Când am văzut că nu primesc acest mesaj, am dat mesaj la un alt băiat care muncea acolo. Și l-am rugat să meargă să vadă ce s-a întâmplat cu Alina, pentru că nu îmi răspunde. Și băiatul acela a tot sunat și a mers până la urmă la ușă la Loredana. Loredana imediat mi-a dat mesaj și m-a întrebat de ce tot trimit atâția oameni la ușa ei, spunând că ea nu are de unde să știe cu cine umblă Alina Acum. I-am explicat că este ceva care nu îmi place și am rugat-o din nou să mă anunțe dacă Alina se întoarce", a mărturisit iubitul Alinei, potrivit Antena 3.

Ce se ascunde în spatele mesajelor date de Loredana iubitului Alinei

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu criminalistul Dan Antonescu, pentru a afla ce se ascunde în spatele mesajelor pe care Loredana i le-a trimis iubitului Alinei. Acesta este de părere că tânăra de 18 ani încearcă să își ușureze situația și să arunce o parte din vină tocmai pe victimă, prin intermediul acelor sms-uri.

"În opinia mea, aceasta este o mare mincinoasă care încearcă să explice cumva cam ceea ce a făcut, dând vina mai mult pe victimă. Este un caz clasic de mitomană, de persoană care încearcă să își minimizeze partea de vină și care încearcă să ducă vina către victimă. Este un caz absolut firesc în astfel de situații.

Ea a recunoscut că a comis fapta, iar ce face acum încearcă să își creeze niște circumstanțe atenuante. Să dea cumva totul pe o scuză o provocării sau cine știe ce altceva", a explicat Dan Antonescu, pentru WOWbiz.ro.

Alina, tânăra de 18 ani ucisă la Mangalia

Loredana și-a recunoscut fapta

În cursul zilei de marți, a devenit public faptul că tânăra în vârstă de 18 ani și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor. Loredana a admis că a ucis-o pe Alina cu un cuțit pe care îl avea în cameră. Mai mult decât atât, adolescenta spune că Alina ar fi agonizat vreme de 30 de minute până când și-a găsit sfârșitul.

Aceasta a dus trupul neînsuflețit al tinerei într-un parc din Mangalia. Corpul a fost pus într-un troller și transportat de la hotelul din Saturn până în parcul din Mangalia cu taxiul. Un coleg ar fi ajutat-o să pună valiza în mașină, aceasta fiind foarte grea.

La coborârea din mașină, cel care ar fi ajutat-o pe Loredana să dea jos bagajul din autoturism ar fi fost chiar șoferul de taxi. După ce lăsat cadavrul în parcul din Mangalia, tânăra de 18 ani s-a întors la hotelul din Saturn și și-a început programul de muncă.

