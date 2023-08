Cum a încercat criminala din Mangalia să își șteargă urmele, după ce și-a omorât cea mai bună prietenă?! Mai multe conversații șocante au ieșit la iveală: „După mesajul despărţirii mi-am dat seama că nu e ea”

In articol:

În urmă cu câteva zile, Alina Elena Ciobanu a fost găsită fără suflare, într-un parc din Mangalia. Tânăra a fost ucisă chiar de prietena ei cea mai bună, cu care venise la mare pentru a lucra în această vară.

Loredana, cea care a și mărturisit că a comis îngrozitoarea crimă, le-a declarat anchetatorilor că a recurs la agest gest necugetat pentru că prietena ei își înșela iubitul, iar ea nu mai putea tolera această minciună.

Ei bine, la scurt timp după ce aceste detalii au ieșit la iveală, Sergiu, iubitul Alinei, a făcut publice ultimele conversații pe care le-a purtat cu tânăra care a fost ucisă, dar și cu prietena ei. În noaptea dinainte ca trupul Alinei să fie găsit, Sergiu a vorbit pentru ultima dată cu ea, însă a observat câteva lucruri extrem de ciudate în mesajele pe care aceasta i le-a trimis.

Inițial, totul era bine între cei doi, aceștia vorbind la ora 2 dimineața, atunci când Alina i-a spus iubitului ei că merge la somn. Însă, două ore mai târziu, aceasta i-a trimis un mesaj năucitor lui Sergiu, spunându-i că vrea să se despartă de el. Tânărul a simțit că ceva nu era în regulă și a crezut chiar că cea care îi scria nu era Alina, așa că a încercat să o sune, însă aceasta nu i-a răspuns.

„Eu am vorbit pe la ora 2 cu Alina. Şi mi-a spus că vrea să se culce. Pe la 4.30 îmi dă mesaj că vrea să se despartă de mine, că m-a înşelat. Mi-am dat seama că nu e ea. Am insistat şi să o sun. Pe la 4.47 mi-a dat mesaj că ea pleacă acasă, că fumează o ţigară pe bancă şi aşteaptă taxiul. Am tot sunat-o. I-am dat mesaj. Am văzut că nu răspunde i-am scris Loredanei. Loredana se tot lua de Alina de la orice. Că îi ia lucrurile, la mâncare. De nimica toată. Trebuia să stea până pe 15, i-am zis să vină mai devreme. Pentru că eu trebuia să plec în Germania, a zis că vine mai devreme. Mă înţelegeam cu ea. Ultimul mesaj la 2 si 4 minute. După mesajul despărţirii mi-am dat seama că nu e ea. Alina nu avea parolă la telefon. Nu m-am gândit niciodată că nu mai e în viaţă. Nu ştiu de ce a omorât-o”, a povestit Sergiu, iubitul Alinei, pentru observatornews.ro .

Ultima conversație dintre Sergiu și Alina

După două ore de la momentul în care Alina i-a transmis iubitului ei, printr-un mesaj, că se bagă la somn, lucrurile fiind bune între ei, tânărul a primit un alt mesaj din partea iubitei sale. La ora 4 și jumătate dimineața, Alina îi spunea lui Sergiu că vrea să se despartă de el și că l-a înșelat, după care l-a anunțat că se va întoarce acasă. Tânărul a făcut publică acea conversație, în care se observă că el nu înțelegea ce s-a întâmplat pentru ca iubita lui să ia acea decizie și insista să primească un răspuns, care, din păcate, nu a mai venit.

„Alina: Vreau să ne despărţim. Nu mai suport vina că te-am înşelat. Găseşte pe cineva mai bun.

Sergiu: Ce s-a întâmplat, de ce nu dormi? De ce zici astaa, răspunde, te rog. Ştiu că nu sunt destul de bun şi de ajuns. Dar na, asta e decizia ta.

Alina: Plec acasă, am plecat deja. Mă opresc în parc să fumez o ţigară şi după i-au un taxi până la gară.

Sergiu: Nu am înţeles ce e cu tine. Ce s-a întâmplat, ai zis că te culci. Te-ai certat cu Loredana? Răspunde, te rog frumos. Te rog frumos”, au fost ultimele mesaje dintre Sergiu și Alina, tânăra ucisă în Mangalia, potrivit sursei citate anterior.

Iubitul Alinei a făcut publice ultimele mesaje dintre ei, înainte ca fata să fie găsită fără suflare [Sursa foto: Facebook]

Ce i-a spus Loredana iubitului Alinei

După ce a văzut că Alina nu mai răspunde, Sergiu, șocat de mesajele primite din partea ei, s-a luptat să afle ce se întâmpla, de fapt, cu iubita lui. A sunat-o de câteva ori, însă aceasta nu a răspuns, așa că tânărul a apelat la ajutorul prietenei ei, Loredana. Fata deja comisese crima oribilă și a încercat să își acopere urmele, povestindu-i tânărului că Alina avea bagajele făcute și că a plecat din Mangalia, fără să spună nimic. În zadar a încercat Sergiu să afle mai multe detalii de la prietena iubitei lui, căci aceasta i-a oferit doar răspunsuri evazive, refuzând să o trezească pe Alina, iar mai apoi, nu a dorit să îi trimită acestuia o fotografie cu lucrurile pe care aceasta le-ar fi lăsat în cameră, atunci când ar fi plecat spre gară.

„Sergiu: Salut. Ai plecat la treabă?

Loredana: Acum. De ce?

Sergiu: Voiam să o trezeşti pe Alina.

Loredana: Nu. Nu mă ating de ea. Se tot foieşte, ar putea să verifice telefonul. Dar nu vrea.

Sergiu: Bine, mersi.

Loredana: Alina pleacă în seara asta? Văd că are bagajul făcut.

Sergiu: Nu ştiu. Ți-a zis că pleacă?

Loredana: Nu, ştiam că pleacă pe 16, din ce am auzit.

Sergiu: Nu că pleacă mai devreme.

Loredana: Mâine cred, are tot strâns.

Sergiu: Cred că da.

Loredana: Dar tu cum de nu știi data exactă. Voia să fie secret?

Sergiu: Nu ştiu data exactă, dar ştiu că pleacă. Nici ea nu știe când, că nu vrea să îi dea voie, dar știu că pe săptămâna asta.

Loredana: Nu are cum să nu ştie data. Odată ce a împachetat tot. În fine, cel mai probabil nu o să mai vorbim după, că na nu o să avem motive. Ai grijă de tine și de ea!

Sergiu: Îţi spun drept că nu ştiu sigur. Mulțumesc o să am grijă. A plecat Alina acasă?

Loredana: Da Sergiu, acum vreo oră cred, dar nu știu de ce așa târziu. Sau nu știu unde a plecat. Că a luat doar o geantă mică. A venit la 2 în cameră.

Sergiu: Nu a luat geanta aia mare? Poți să îmi dai poză la patul ei sau la ghiozdan. Că eu o sun şi nu răspunde. Știu că acum o oră, te rog zi-mi.

Loredana: Geanta.

Sergiu: Nu și-a luat toate lucrurile şi a închis telefonul. Nu pot să o sun. Mi-a spus că vrea să ne despărţim şi după a zis că pleacă acasă.

Loredana: Eu știu ce face ea şi pe unde umblă?! Nu ştiu Sergiu. O să verific la ora 12, dacă ai răbdare până atunci.

Sergiu: Poate o deschide telefonul şi încă o dată scuze de deranj. Chiar nu am vrut să te deranjez. Dar eram disperat şi mi se făcuse rău. Mulțumesc frumos

Loredana: Nu ai pentru ce. Te țin la curent.

Sergiu: Bine, mulțumesc”, a fost prima parte a conversației pe care Sergiu a purtat-o cu Loredana, autoarea crimei din Mangalia.

Mesajele dintre Sergiu, iubitul Alinei și Loredana, cea care a omorât-o pe tânără, au continuat, după ce prietena Alinei s-ar fi întors de la locul de muncă, tânărul încercând în continuare să înțeleagă de ce iubita lui s-a despărțit de el în acel mod și de ce nu mai dă niciun semn de viață. Loredana i-a povestit acestuia că ea și Alina nu s-au înțeles deloc bine în perioada pe care au petrecut-o împreună la mare. Mai mult, aceasta i-a spus lui Sergiu că iubita lui nu îl mai iubește și că nu merită ca Sergiu să își facă atâtea griji pentru ea.

„Sergiu: Tu ai știut de tatuajele Alinei?

Loredana: Nu, am văzut aseară. Sunt adevărate?

Sergiu: Păi asta şi vreau să te întreb, dacă îi adevărat.

Loredana: Habar nu am Sergiu. Înţelege că eu nu ştiu nimic din ce face Alina. Eu nu îi mai ştiu viaţa. Noi două am fost străine aici.

Sergiu: Bine dacă mai auzi ceva de ea îmi zici. Ai fost în cameră?

Loredana: Da, a plecat cu tot cu bagaje. Cred că a aşteptat să plec eu la muncă, să nu văd când pleacă.

Sergiu: Cred că s-a dus să îşi facă unghiile, interesantă situaţia.

Loredana: Cu bagaje după ea? La unghii? Şi le face în Vaslui sigur.

Sergiu: A zis că la una Marcela care lucrează acolo, le face mai ieftine. Nici nu știu ce se intamplă şi de ce îmi face aşa.

Loredana: Nu te mai iubeşte Sergiu. Nu da 2 bani pe tine de a făcut asta.

Sergiu: Oare vrea să facă o surpriză sau chiar nu mă mai vrea.

Loredana: Ce surpriză?

Sergiu: Adică să ajungă acasă că i-am zis că vin după ea la Vaslui şi a zis că la gară nu, dar când ajunge acasă să stea o zi şi eu după mă duc după ea. Cât timp ați făcut voi?

Loredana: 8-9 ore.

Sergiu: Cu ce se duce ea acasă?

Loredana: Trenul cred. Avea ieri nişte bilete în dulap.

Sergiu: Serios?

Loredana: Da, de asta am întrebat eu aseară, da nici tu nu ştiai. Ea nu a zis la nimeni cred că pleacă.

Sergiu: Și la ce ora era pornirea sau nu te-ai uitat.

Loredana: Nu m-a interesat. Nu am văzut.

Sergiu: Oare are descărcat telefonul sau ea nu vrea să răspundă.

Loredana: Putea să îi pună. Gata, atât am de zis. Ea a plecat. Eu nu mai ştiu nimic de ea. O cauţi la altcineva, deşi nu se merită.

Sergiu: Gata nu mai întreb. Scuză de deranj. Mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Ai mai auzit ceva de Alina?

Loredana: Nu ştiu Sergiu cu cine umblă, eu nu mai ştiu absolut nimic despre viaţa ei. Abia ne uităm una la altă.

Sergiu: Dar ce s-a întâmplat că eraţi prietene bune.

Loredaan: De parcă nu şții de ce ne-am certat şi de atunci aşa a rămas”, au fost ultimele mesaje dintre Sergiu și Loredana.