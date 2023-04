Ce se întâmplă acum cu Ana Morodan, după ce a fost prinsă la volan sub influența acoolului și a stupefiantelor?! Decizia la care nimeni nu se aștepta: „Până ma fac bine”

In articol:

Ana Morodan a fost în centrul unui scandal de zile mari, care a ținut primele pagini ale tabloidelor, asta după ce oamenii legii au prins-o la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Aceasta s-a ales cu dosar penal și cu permisul de conducere suspendat, dar și cu imaginea clătinată în spațiul public. Au fost voci care au pus-o la zid și nu i-au dat nicio șansă, însă tot la fel de mulți au fost cei care au încurajat-o și i-au dat putere să treacă peste, după cum chiar ea a mărturisit!

Astfel că vrea să dea înapoi comunității uriașe pe care a strâns-o pe rețele de socializare și a făcut un anunț șa care nimeni nu s-a așteptat! Decizia pe care a luat-o în urmă cu doar câteva ore.

Ana Morodan a surprins pe toată lumea cu ultimul anunț: „Vă dau și eu ce pot acum”

Creatoarea de conținut privește doar partea plină a paharului și recunoaște că și-a învățat lecția, după ce a fost prinsă sub influența stupefiantelor și a spirtoaselor în trafic. Ea le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram că merge regulat la terapie, pentru a se asigura că se va face bine.

Totodată, ea a anunțat și ce surpriză le-a pregătit urmăritorilor ei. Astfel că toți cei care au o afacere sau o asociație și vor să-și facă vocea auzită pe internet, o pot face ajutându-se de contul de Instagram al celei supranumite „Contesa digitală”.

„In ultimele saptamani am primit cele mai bune lectii de la viata. Am primit noroc cu carul, gesturi frumoase, ganduri si vorbe minunate. Am primit dragostea familiei mele de prieteni, cand nu credeam ca e posibil sa ai asa ceva fara legaturi de sange. Am primit o retea invizibila de oameni care au avut grija de mine, am primit critici sanatoase, sfaturi blande si increderea ca oamenii sunt buni.

Pana ma fac bine, decid ce vreau sa fac si adun energie si cap de planuri si constructie buna si frumoasa, va dau si eu ce pot acum: un wall de media sociala.

Suntem pe Insta si pe Facebook o comunitate de vreo 600 000 de oameni foarte misto, pe bune (I so, so admire you, my amazing people!). Stiu ca printre voi sunt oameni care au afaceri, visuri si constructii de marci personale, comerciale sau proiecte sociale si de fapte bune. Va dau wallul meu, pe rand, sa va comunicati aici mesajele si poate ca asa, sunt de ajutor sa accelerati un pic, ce aveti de construit. (...)

Astept, va multumesc si ma duc sa mai fac o meditatie pana plec la terapie. Pe jos! #Pusipa, da' m-am intors in viata mea!”, este mesajul transmis de Ana Morodan la ultima fotografie publicată pe rețelele de socializare.

Reacțiile au curs ca o avalanșă la postarea Anei Morodan

Internauții au primit cu bucurie veștile date de influenceriță, ba chiar au aplaudat-o pentru inițiativa pe care a început-o. Ba mai mult, unii deja și-au făcut planul și s-au gândit ce urmează să posteze de pe contul creatoarei de conținut.

„Bravo, Ana! Așa te știu, cu toții greșim. Atât timp cât îngerul tău a avut grijă să nu se întâmple vreo nenorocire,cine suntem noi să te judecăm?/ Multa putere si energie Ana, asta iti doresc, chiar asteptam o postare de genu dupa cele intamplate.../ eu o sa iti tapetez wall-ul cu multe cauze pentru animale, pentru care m-ai ajutat oricum, in trecut”, sunt doar câteva dintre reacțiile urmăritorilor Anei Morodan.