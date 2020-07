In articol:

Ella și Ramona au fost prietene bune, au fost confidente și colege de cameră. Însă, cele două s-au certat în ultima parte a emisiunii Puterea Dragostei.

„Da. Noi ne certăm și iar ne împăcăm. Știți cum sunt lucrurile. Da, se vede urât, dar na. N-avem ce să facem. Sunt momente și momente. Nu suntem toți perfecți, nu suntem toți la fel. (…) Da...eu nu sunt o falsă. Mulțumesc lui Dumnezeu că spun lucrurile în față și nu stau să le spun pe la spate. Mă dau prietenă cu tine în față și pe la spate te bârfesc? Nu! Asta sunt eu. Abia aștept să mă întorc acasă. Cei care îmi spuneți mie că sunt o falsă, nu sunt o falsă.

Eu spun în față chiar dacă îmi e prietenă. Așa mi se pare normal. Așa că nu mă mai condamnați voi pe mine pentru că sunt sinceră. Dacă suntem prietene, să nu îți mai spun ce mă deranjează la tine? Nu, frate. Asta sunt eu”, a spus Ramona într-un live din casa Puterea Dragostei, după cearta cu Ella.

Și totuși, la final părea că Ramona și Ella au rămas prietene la Puterea Dragostei. Să nu uităm că Ramona a fost singura concurentă care a votat-o pe Ella în finala Puterea Dragostei. Când au revenit de la Istanbul, Ramona și Ella s-au distanțat. Ce s-a întâmplat exact între ele nu au spus până acum!

Zilele trecute, pe Instagram, Ramona a avut un mesaj care părea că-i este dedicat chiar Ellei. ”Am avut încredere în prieteni până când m-am ars și am realizat că și cel mai bun prieten poate fi fals”, este mesajul publicat de Ramona de la Puterea dragostei.

Ramona, acuzată de Livian că i-a cerut bani ca să-l voteze în Finala Puterea Dragostei

După Finala Puterea Dragostei, câștigată de Bianca și de Livian, au ieșit la iveală mai multe scandaluri din culisele show-ului. Livian, după ce a fost acuzat că și-a cumpărat voturile din Finala Puterea Dragostei, a povestit că Ramona i-a cerut bani ca să-l voteze.

"Eu am mesaj de la Ramona în care îmi zice, ..."Lupule, mie mi s-a oferit o sumă de bani să dau votul altcuiva, ce faci? Îmi dai tu suma aia sau mai mult, sau ce se întâmplă?" Eu i-am dat mesaj, am conversația și i-am zis..."Ramona, din partea mea, cine mă apreciază și are grijă de mine, eu, la rândul meu, am grijă de acea persoană, dar bani de la mine nu vezi, că eu într-un an și două luni nu mi-am strâns bani, nu mi-am luat cine știe ce premii...Să fim serioși, dacă vrei să mă votezi, mă votezi cu sufletul, nu mă votezi că îți dau eu ție bani sau ceva". Repet eu am conversațiile în care Ramona îmi zice că cineva i-a superit suma de...la băieți, dar...Ramona a oferit votul curat", a declarat Livian, în exclusivitate, la WOWbiz.ro