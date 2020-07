In articol:

Livian, acuzat că și-a plătit voturile în finala Puterea dragostei! Scandal mare la terminarea celui de al doilea sezon de la Puterea dragostei. Nici nu a spus Andreea Mantea ”la revedere”, căci, în culise, spiritele s-au încins, iar vorbele grele au fost aruncate între finaliști, chiar pe un ton destul de ridicat. Cel arătat cu degetul a fost Livian, cel care, în viziunea unora dintre concurenți, ar fi dat bani să iasă învingător!!!

Livian, acuzat că și-a plătit voturile în finala Puterea dragostei! ”Ella s-a certat cu Bianca pe ideea că s-au plătit voturile”

Berna a fost cea mai înverșunată, la fel și Philip, care imediat, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, au vorbit pe marginea acestui subiect. ”Am foarte supărată, pentru că am avut o mică discuție în platou eu, Ella și Bianca. Ella s-a certat cu Bianca pe ideea că s-au plătit voturile. Da, este adevărat că Livian a oferit 1000 de euro ca să fie votat. Adică, Ramona l-a votat și a primit 1000 de euro. Ramona este dovada vie. Și Bianca a spus în emisiune a spus că o să dea și ea bani, și noi ne-am supărat. A zis și în emisiune. Nu e un secret”, a declarat blonda, completată de iubitul ei.

Citeste si: Livian și Bianca, dezvăluiri incendiare după ce au câștigat sezonul 2 Puterea dragostei. Ce vor face cu banii câștigați?

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei”, gest neașteptat pentru români

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei a ajuns în București! Ce a făcut când a revăzut-o pe Bianca

Livian a spus că era ferm convins să o să câștige finala! ”Lumea apreciază ce este de apreciat”

Livian, acuzat că și-a plătit voturile în finala Puterea dragostei. Inițial, Livian a fost relaxat după emisiune, și chiar a declarat că, în comparație cu finala fetelor, nu a avut așa de mari emoții, fiindcă lucrurile erau clare. ”La mine, nu a fost suspansul ăsta, la mine, a fost simplu, din primul tur, am avut voturi. Lumea apreciază ce este de apreciat, eram ferm convins. Eu eram ferm convins că o să câștig, pentru că eu știam ce prezint, ce se vede dincolo de ecran, lumea te recunoaște dacă nu ești real, dacă ești fals”, a spus Livian la WOWbiz.ro.

”Lupule, mie mi s-a oferit o sumă de bani să dau votul altcuiva, ce faci?”

Livian, acuzat că și-a plătit voturile în finala Puterea dragostei. Situația nu a mai fost atât de liniștită nici pentru Livian atunci când a auzit ce a declarat Berna, dar și Philip, cel pe care, în mod surprinzător, el l-a votat pentru accede în ultimul act al competiției în dauna lui Gabriel. ”A meritat votul meu Philip, chiar dacă el, din punctul meu de vedere a votat strategic. Eu votez fără gândire, din punctul meu de vedere, între el și Gabriel, el merita. Totuși, nu îi înțeleg atitudinea de acum, nici a lui, nici a Bernei...legat de bani! Vă spun sincer, eu am mesaj de la Ramona în care îmi zice, ...”Lupule, mie mi s-a oferit o sumă de bani să dau votul altcuiva, ce faci? Îmi dai tu suma aia sau mai mult, sau ce se întâmplă?” Eu i-am dat mesaj, am conversația și i-am zis...”Ramona, din partea mea, cine mă apreciază și are grijă de mine, eu, la rândul meu, am grijă de acea persoană, dar bani de la mine nu vezi, că eu într-un an și două luni nu mi-am strâns bani, nu mi-am luat cine știe ce premii...Să fim serioși, dacă vrei să mă votezi, mă votezi cu sufletul, nu mă votezi că îți dau eu ție bani sau ceva”. Repet eu am conversațiile în care Ramona îmi zice că cineva i-a superit suma de...la băieți, dar...Ramona a oferit votul curat”, a declarat Livian, în exclusivitate, la WOWbiz.ro