Ce se întâmplă cu apartamentul lui Bogdan Mocanu? Tânărul a povestit exact motivul pentru care noua locuință nu este gata încă: „M-am înșelat groaznic”

In articol:

Bogdan Mocan se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați concurenți care au participat vreodată în cadrul show-ului matrimonial ”Puterea Dragostei”. Încă de la prima sa apariție TV, românii l-au îndrăgit pe tânăr, acesta intrând rapid în sufletul fanilor săi.

De asemenea, Bogdan Mocanu păstrează mereu legătura cu admiratorii lui și nu se dă niciodată înlături din a le povesti ce se întâmplă în viața

sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute. Așa s-a întâmplat și recent, căci Bogdan Mocanu a oferit o serie de noi detalii despre apartamentul pe care l-a achiziționat în urmă cu ceva timp și care nu este gata de locuit încă, spunând că toate cheltuielile au fost mai mari decât ceea ce calculase inițial.

”Cheltuiala este mult mai mare decât mă așteptam. În perioada asta sunt așa, cu capul în nori, chiar am plecat la ai mei vreo două zile ca să mă mai deconectez. M-am întors la București, trebuie să văd cum fac cu terasa, trebuie să car saci de ciment, gresie, materiale multe și nu mai sunt oameni pe care să îi plătesc să mă ajute, pentru că aparent toată lumea construiește acum, iar prieteni pe care să-i chem să mă ajute la cărat saci nu prea am”, a

declarat Bogdan Mocanu, pentru Spynews.ro.

„Acum, când s-au terminat și banii, e mai greu decât la început”

Bogdan Mocanu a mai explicat că tot ce i-a mai rămas de făcut este un dormitor și o terasa, însă mai trebuie să aștepte și mobila pentru celălalt dormitor din locuința sa. Cu toate acestea, tânărul nu s-a ascuns în niciun fel și a recunoscut că are mai nevoie de mai mulți bani decât s-ar fi așteptat.

”Mai am un dormitor de făcut, mai am terasa de făcut, la asta lucrez acum și între timp aștept și mobila pentru dormitorul celălalt, să zic că sunt undeva la 75-80% gata cu ele. Parcă acum, când s-au terminat și banii, e mai greu decât la început... De obicei sunt bun la estimat chestii, m-am înșelat groaznic, s-a văzut că nu am experiență în construcții, pentru că nu se pupă socoteala de acasă cu aia din târg”, a povestit Bogdan Mocanu.

Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a adăugat că, până acum, nu a apelat la ajutorul prietenilor, însă este chiar curios să afle dacă amicii săi l-ar ajuta în cazul în care ar avea nevoie de bani împrumut sau de un altfel de ajutor.

”Acum, pentru terasă, pentru câteva plăci, nu-mi mai arde să negociez cu fiecare în parte și așa, mă descurc eu singur, și așa nu m-a ajutat nimeni până acum. Sper să nu ajung în poziția aia (n.r. să îl ajute prietenii), dar când o să rămân fără bani, pentru că eu sunt și un pic nu cheltuitor, dar pentru mine sau pentru cei apropiați nu mă uit la bani. Mi-am comandat o grămadă de chestii și o să trebuiască să le plătesc când o să ajungă. Nu m-am împrumutat niciodată, la nimeni, de niciun leu, dar, dacă voi fi pus în situația asta, chiar sunt curios dacă m-ar ajuta cineva”, a concluzionat artistul.