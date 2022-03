Ce se întâmplă în aceste momente la negocierile dintre Rusia și Ucraina? Zelenski: "Toată lumea așteaptă vești"

In articol:

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că o a patra rundă de discuții cu Rusia a început în urmă cu puțin timp. Liderul ucrainean a subliniat că și de această dată negocierile sunt la fel de "dificile", în ceea ce îi privește pe oficialii ruși.

Volodimir Zelenski a transmis recent, prin intermediul unei înregistrări video, că a patra rundă de negocieri dintre Rusia și Ucraina este în desfășurare.

De această dată, oficialii celor două state nu s-au mai întâlnit în Belarus, ci au discutat în cadrul unei sesiuni virtuale: "Discuțiile dificile continuă. Toată lumea așteaptă vești. În această seară vom raporta rezultatul.", a transmis președintele ucrainean, potrivit CNN.

Fotografia postată de Mykhailo Podoliak, șeful echipei ucrainene de negocieri cu Rusia, în cadrul celei de-a patra runde de discuții [Sursa foto: Twitter]

Mykhailo Podoliak, șeful echipei ucrainene de negocieri cu Rusia, a declarat că discuțiile cu oficialii de la Kremlin sunt destul de dificile, din cauza faptului că ambele state își mențin pozițiile anterioare: "Părțile își exprimă în mod activ pozițiile, care au fost deja clarificate. Comunicarea este dificilă, dar funcționează.

Motivul diferențelor este că avem sisteme politice foarte diferite. Ucraina susține un dialog liber în societate și un consens obligatoriu. Rusia susține suprimarea propriei sale societăți.", a transmis Podoliak, prin intermediul unui mesaj postat pe contul personal de Twitter.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP