EXCLUSIV! Lira și-a luat mama și copiii și au fugit din Odesa, în România! Sora a rămas alături de tatăl bolnav, în Ucraina, în mijlocul războiului: "Nu poate să meargă, așa că ei se vor ascunde între uși sau în hol”

Lira și-a luat mama, una dintre surori și cei doi copii pentru a-i duce pe toți în siguranță în Germania, unde vrea să își sărbătoarească ziua de naștere cu rudele sale plecate la muncă acolo.

Lira: „Toată lumea ne ajută și ne hrănește”

Pentru mulți dintre sutele de refugiați care ajung zilnic cu trenul la Gara de Nord din Capitală, Germania este destinația favorită, mai ales pentru că găzduiește una dintre cele mai mari comunități de ucraineni din Europa.

Până acum două săptămâni, Lira nu și-a imaginat niciodată că va împlini vârsta de 40 ani într-o continuă fugă de război, încercând să-i salveze pe copii ei, Carolina, de 13 ani, și Vlad, de 8 ani. Căldura și generozitatea oamenilor pe care i-a întâlnit Lira în drumul ei către București au făcut-o să spere că totul va fi bine pentru familia ei și că mutarea în Germania va fi doar una temporară.

„Sunt din Odessa Oblast. Fac 40 de ani peste câteva zile. Am fugit din Ucraina ca să-mi salvez cei doi copii. Sunt cu mama și sora mea aici și vom merge în Germania, cu escală în Viena, pentru că acolo stau rudele mele. Românii care dau totul gratis sunt foarte bravi. În Moldova am călătorit gratis, în România la fel și sunt foarte recunoscătoare! În toată Uniunea Europeană prețurile sunt ori mai mici, ori ajutorul e gratuit. Am călătorit cu mașina până în Moldova, unde ne-au întâmpinat niște voluntari care ne-au dat de mâncare și ne-au transportat cu un autobuz. Am luat două ghiozdane cu mâncare din Odessa și n-am consumat nimic din ele, pentru că toată lumea ne ajută și ne hrănește. Cred că ajung cu mâncarea asta până în Germania. Până să ajungem în București am dormit o noapte într-o sală de sport cu alți refugiați”

, le-a mărturisit Lira jurnaliștilor WOWbiz.

Lira: „Au fost bombardamente la 15 km de tatăl și sora mea”

Alături de Lira și copiii ei sunt și mama Lirei, Vera, și una dintre surorile ei. Cealaltă soră a rămas cu tatăl Lirei, care nu a putut părăsi Odesa și are nevoie de ajutor pentru a se deplasa. Deși Lira se gândește în fiecare zi la reuniunea fericită cu rudele din Germania, stă mereu cu gândul la cei dragi pe care nu i-a putut lua cu ea.

„În Odesa au rămas sora mea mai mică și tatăl meu, care are 76 de ani și nu prea poate să călătorească. Au fost bombardamente acolo, dar la vreo 15 kilometri depărtare. Din fericire, nimic n-a ajuns la ei! Tata are un picior bolnav și nu poate să meargă, așa că ei se vor ascunde între uși sau în hol”, le-a mai zis Lira jurnaliștilor WOWbiz.