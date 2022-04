Ce se întâmplă la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian, după 5 luni! Fiul de suflet al artistului a rămas uimit: „Mă trece un fior când merg pe acolo”

In articol:

O emblemă a folclorului românesc, a pieselor tradiționale de la Mehedinți, s-a stins din viață pe data de 6 noiembrie 2021. Petrică Mîțu Stoian a murit la doar 61 de ani, după ce s-a vindecat de COVID, aflat la o clinică de recuperare post-infecție.

Decesul interpretului de muzică populară a lăsat în urma sa multă durere și oameni care nici acum, la aproape jumătate de an de la tristul eveniment, nu-și pot

reveni din șocul trăit. Printre cei care încă-l plâng pe cântăreț se numără și Alin Gabriel Matei, cel pe care regretatul artist îl numea ”fiul lui de suflet”.

Alin Gabriel Matei: „Mi-e dor de dumnealui”

Tânărul interpret de muzică populară, cândva foarte apropiat de cel care astăzi nu mai este printre ei, Mîțu fiind cel care i-a deschis drumul spre muzică, merge lunar, pe data de 6, la mormântul folcloristului. Acolo, Alin Matei aprinde o lumânare, pune flori la căpătâiul celui de-al doilea său tată, după cum îl numește chiar el, și spune că doar așa, fiindu-i aproape, își mai poate alina durerea și dorul pe care le simte.

Iar luna aceasta când a mers la Craiova, la cimitir, a avut parte de o surpriză. La mormântul lui Petrică Mîțu Stoian se adunaseră multe persoane, cunoscuți, dar și oameni simpli, care l-au îndrăgit pentru muzica pe care a cântat-o și pentru felul lui blând de a fi, aducându-i lumină și rugându-se pentru sufletului său.

” Am fost la mormântul maestrului pentru că în fiecare lună, pe data de 6, vin la cimitir. Aduc flori, aprind o lumânare pentru că ceva mă cheamă la Craiova. Mi-e dor de dumnealui, de vorba bună și blândă venită din partea dumnealui și așa consider că este bine și pentru sufletul meu, să vin la mormânt. Erau și necunoscuți la mormânt, cei care i-au apreciat melodiile. Nu cred că timpul a schimbat cu ceva emoția, a fost o persoană foarte apropiată de mine și de sufletul meu, ca un al doilea tată. E firesc să mă emoționez și să mă treacă un fior când merg acolo”, a declarat Alin Gabriel Matei, notează starpopular.ro.

Cu această ocazie, când a vorbit iar despre cel pe care spune că-l va purta mereu în suflet, Alin Gabriel Matei a declarat că un singur lucru îi mai aduce alinare în aceste momente.

Tânărul spune că la șase săptămâni de la moartea regretatului interpret, familia acestuia i-a permis să îi ducă piesele mai departe, prin glasul său, iar Doru Gușman, prietenul și cel care i-a fost impresar ani la rând lui Mîțu, i-a oferit o ie de-a maestrului. Ie pe care, spune Alin, o îmbracă ori de câte ori are ocazia, cu mândrie, fericire, dor, dar și cu multă durere în suflet.

”Ia am primit-o la parastasul de șase săptămâni de la dl. prof. Gușman, am primit și acordul familiei dumnealui să cânt cântecele maestrului. Am fost foarte bucuros că am primit ia, sunt foarte mândru că pot s-o port oriunde merg. O port la filmări, la spectacole, îl simt lângă mine, îi simt prezența și îmi dă puterea”, a mai spus tânărul artist.