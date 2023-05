Ce se întâmplă la școala unde învață fiul Mariei Constantin?! Chiar artista a spus totul: „Copiii vorbesc”

In articol:

Maria Constantin se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate cântărețe de la noi din țară, iar de când a intrat în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, blondina a intrat în sufletele admiratorilor ei prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a făcut o serie de declarații despre băiatul ei, care acum are 13 ani. Întrebată dacă numele ei cântărește sau nu pe umerii fiului ei, mai ales că cei ce îi sunt colegi adolescentului știu că mama lui este cunoscută, Maria Constantin a dezvăluit că nu există astfel de probleme, iar băiatul ei se mândrește cu ea și copiii vorbesc frumos.

„El se mândrește cu mine. Copiii vorbesc foarte frumos. Când mai merg să îl iau de la școală, cumva, toată lumea este cu ochii pe mine. Nu cred că atârnă greu numele meu. Cred că nu este încă perioada să existe invidii, dar, și dacă ar fi, nu știu dacă, la vârsta de 13 ani, el le percepe așa”, a declarat Maria Constantin, pentru Playtech.

Codrin, fiul Mariei Constantin, îi calcă pe urme mamei sale?

Maria Constantin a dezvăluit că, la rândul său, fiul ei, Codrin, este foarte talentat, însă deocamdată nu știe dacă adolescentul își dorește sau nu să intre în industria muzicală și, mai mult decât atât, vedeta a explicat că nu-și va obliga fiul să facă o carieră în acest sens, dacă el nu vrea.

„El este foarte talentat, are ureche muzicală, dar nu vreau să bat fierul foarte mult pe tema asta. Nu vreau să îl oblig să intre în domeniul muzical, atât timp cât din partea lui nu văd o dorință foarte mare. Îl las să își aleagă. Are de acum înainte câțiva ani buni să își aleagă drumul. Nu am ce să îi reproșez. La școală învață foarte bine, se pricepe la calculatoare”, a mai spus Maria Constantin, pentru aceeași sursă.