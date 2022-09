Ce se poartă sezonul acesta? Așii modei te învață cum să ai stil, fără să scoți mult din buzunar | EXCLUSIV

In articol:

Deși ai crede că moda e grea, cei mai buni în acest domeniu îți arată că greșești. Nu îți trebuie milioane pentru un look decent, stilat, impresionant pentru cei din jur. Dacă ai câteva cunoștințe de bază, vei da gata pe oricine dorești.

Irisha

Iată cele mai prețioase sfaturi de la așii în modă și stil din România.

Irisha este una dintre cele mai îndrăgite influencerițe de la noi din țară. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin stilul vestimentar deosebit și carisma pe care o are. A cunoscut celebritatea în urma participării în emisiunea "Bravo, ai stil!", de la Kanal D. Acum este un model în ceea ce privește industria fashion, fiind mereu în pas cu moda.

"În general, în ultima perioadă se poartă cam ce îți place, dar ce îmi place foarte tare e că anul ăsta, mai mult ca niciodată, se poartă combinația de sport glam, care este favorita mea. Poți să îți pui trening, cu niște botine drăguțe pe toc și niște cercei cu ștrasuri, un choker, deja ai scos ținuta din anonimat și ești cool.", a explicat Irisha, pentru WOWbiz.

Bassam Dabbas

Citeste si: Angela Rusu, la un pas de moarte din cauza unui diagnostic greșit- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Bassam este unul dintre cei mai iubiți hairstyliști de vedete. În urmă cu câțiva ani, Bassam venea în România după o copilărie și o adolescență chinuitoare, petrecută mai mult la muncă decât la școală, trăind într-o umilință, suferință și sărăcie lucie. Acum, Bassam Dabbas se poate considera un om împlinit, având un salon de înfrumusețare unde zilnic îi trec pragul cele mai mari celebrități, precum Anamaria Prodan, Loredana Chivu, Karmen Simionescu, Andreea Marin, etc..

"Ca sfat, le-aș spune să fie curajoase, să poarte ce le stă lor bine, ce vor ele. Nu trebuie să gândim că dacă Bassam s-a îmbrăcat într-un sacou verde oversize, trebuie și noi. Nu, nu trebuie să copiem. Fiecare are stilul lui aparte și trebuie să îl obții. Toată lumea îmi spune mie că nu e ok, că mă îmbrac extra. Nu, ăsta îmi e stilul. În momentul în care zici Bassam, zici colosal, vezi cum se îmbracă. Așa trebuie să fie orice om. Moda și stilul se poartă cum vrei tu. Tu dai valoare la ținută. Poți să ai o ținută de 2 lei, dar dacă știi să le porți și să le apreciezi, are valoare și îți stă ție bine. Eu sunt genul care nu își aruncă niciodată hainele. Am niște ținute de acum 10 ani și le port și lumea zice wow. Sunt anumite magazine normale, care sunt și ieftine. Trebuie doar să știi să porți.", a spus Bassam, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu, un adevărat fashion icon, mereu într-o continuă transformare, extrem de cameleonică, afișând de fiecare dată look-uri îndrăznețe, asumate, a vorbit despre culoarea anului 2022, dar și despre tendințele în moda acestui an și articolele vestimentare ce sunt un must have în garderoba oricui. Jurata "Bravo, ai stil" a divorțat de curând de soțul ei, însă îi va purta iubire și respect toată viața.

"Cred că orice ținută poate fi îmbunătățită cu accesorii, eu iubind accesoriile. Nu cred că există o piesă, fără de care nu putem să trăim în viață. Uite, poftim, denimul. Trebuie să avem în dulap o piesă din denim. Denimul, pentru că o pereche mișto de jeanși poate fi asortată în 7000 de feluri, dusă de dimineață până seara. O pereche de jeanși frumoși, bine aleși, în funcție de conformația fiecăreia.", ne-a mărturisit Raluca Bădulescu.

Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu este cel mai mare designer al României. Creatorul de modă este cunoscut în toată lumea, fiind una dintre cele mai importante valori ale țării noastre. Acesta a îmbrăcat nume mari atât de la noi, cât și din străinătate, având constant prezentări de modă și proiecte.

“Eu mă uit la o femeie, mai întâi, la aspectul ei, mă uit la păr, mă uit la unghii, mă uit dacă părul este spălat, pentru că este imperios necesar ca o femeie care se expune în public să aibă tot timpul un păr spălat, o manichiură, o pedichiură ok și nu în ultimul rând, așa cum spunea și bunul meu prieten Maurice, parfumul. E și o chestie, parfum de femeie. Într-adevăr, femeia trebuie să miroasă într-un anume fel și parfumul ei îți spune multe despre această femeie. Dar, peste toate astea, vine la pachet cu atitudinea. Atitudinea contează, petru că dacă o femeie nu are atitudine, degeaba este și parfumată și aranjată și siliconată și orice, că s-a terminat.”, a dezvăluit Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!