Ce au observat fanii la Gabriela Cristea, după ce și-a mutat fetele de la grădinița privată. Nu le-au venit să creadă: „Păcat de copii, îmbrăcați cu lucruri ieftine”

Gabriela Cristea se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, bruneta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, vedeta îi răsplătește mereu pe fanii săi, având în vedere că îi ține la curent cu tot ceea ce se petrece în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, recent, Gabriela Cristea s-a postat alături de fiicele sale la cumpărături, iar fanii au remarcat un lucru, pentru care au taxat-o imediat. Despre ce este vorba?

„Nu ai gust deloc în a îmbrăca fetițele”

Nu de mult, Gabriela Cristea a postat un filmuleț alături de fiicele sale, în timp ce se aflau la cumpărături pentru a reînnoi garderoba.

Ei bine, însă, un lucru le-a atras atenția fanilor, iar aceștia au ținut neapărat să-și spună părerea în secțiunea de comentarii.

Concret, este vorba despre ținutele celor două fetițe, Iris și Victoria, despre care fanii cred că nu sunt potrivite pentru niște copile de vârsta lor.

„Gabriela, nu ai gust deloc în a îmbrăca fetițele, niciodată nu ai avut de altfel. Îmbrăcate așa par uneori ca niște femei pitice, rochițe înflorate deloc asortate, lungi ca niște babe și lălâi, păcat de copii îmbrăcați cu lucruri ieftine”, a scris un internaut, la postarea Gabrielei Cristea în care apare alături de fiicele sale.

De asemenea, un alt internaut a avut o părere asemănătoare, referitoare la ținuta micuțelor: „ Dragă Gabriela, fetițele sunt mici, drăguțe, mi se pare că le împopoțonezi prea mult. Chiar și tu, te știam elegantă (la TV te-am văzut, evident)”.

Motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au mutat fiicele de la grădiniță

Gabriela Cristea și Tavi Clonda fac tot posibilul pentru a le oferi cea mai bună educație celor două fiice ale lor, motiv pentru care Iris și Victoria au mers la o grădiniță privată anul trecut.

Cu toate acestea, anul acesta, cei doi părinți și-au mutat fiicele de la grădinița privată și au optat pentru un învățământ de stat, asta pentru că unitatea școlară din anul precedent i-a dezamăgit. Un alt motiv pentru care cei doi părinți au luat decizia aceasta este legat și de partea financiară, căci costurile erau din ce în ce mai mari la învățământul privat.

„Deși fetele noastre sunt la grădinițe de stat, s-a scumpit și grădinița de stat cu 82%. Nu mai știu exact cât era anul trecut, dar nu sunt așa scumpe ca cele private și am fost foarte mulțumiți de grădiniță, dar și de preț, dar sigur nu era mult. Acum o să se simtă un pic. Acum avem de plătit 40 de lei pe zi. Nu prea sunt eu cu banii. Am ținut cont și de aspectul financiar, dar nu a fost primul, pentru că nu eram mulțumiți de unde mergeau amândouă. Ni s-a propus aici, este mai aproape de casă și am fost foarte bucuroși. Dacă am și plătit mai puțin a fost bonus, dar nu ne-am gândit la bani că nici când ne-am dus la privat nu ne-am gândit. Știi cum sunt părinții, te gândești să fie bine pentru copii, nu contează acum care este efortul financiar”, a declarat Tavi Clonda pentru FANATIK .

