Emily Burghelea, numai peripeții în prima vacanță fără Andrei și Amedea. Ce a sfătuit-o iubitul înainte să plece la Milano | EXCLUSIV

Emily Burghelea i-a lăsat acasă pe Andrei și pe Amedea și a plecat pentru câteva zile la Milano, acolo unde participă la un proiect special alături de alți creatori de conținut.

Totuși, vacanța se pare că a fost plină de peripeții, căci blondina nu a rezervat cazare și era chiar să piardă avionul, așa cum le-a povestit și fanilor de pe Instagram.

Pentru Emily, vacanța la Milano este cu atât mai specială cu cât se află în plină sesiune, iar unul dintre examene l-a susținut chiar pe meleaguri italiene.

Emily, val de peripeții la plecarea în Italia

Emily Burghelea se bucură de câteva zile pline de farmec la Milano, acolo unde participă la un eveniment special. Blondina a avut însă parte de o serie de peripeții, atât la plecare cât și după ce a ajuns. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! le-a povestit fanilor internauți că a rămas fără cazare, iar jurnaliștii WOWbiz au încercat să afle toate povestea.

„ Am veni la Milano pentru că am fost invitată la evenimentul anului, decernarea unor premii foarte importante. Sunt prezenți aici creatori de conținut din toate colțurile lumii, este forfota în tot orașul, sunt fericită să mă aflu aici și să fac parte din grupul restrâns de români care au fost invitați!

Am venit aici cu o gașcă de creatori de conținut, am discutat pe grup despre cazare, am aprobat însă nu am înțeles că trebuie să rezerv camera

Toată lumea a rezervat camere mai puțin eu! Toate camerele din Milano sunt rezervate acum, toate hotelurile sunt pline datorită acestui eveniment. Aveam 2 posibilități: 1. Să stau în camera cu un băiat din grup 2. Să caut cazare în altă parte

Am plecat la 12 noaptea să caut cazare!Am venit la prietenă mea, Manuela care este cazată exact în centru și stă singură în camera M-a primit cu brațele deschise și ne distrăm de minune”, a povestit Emily Burghelea, pentru WOWbiz.ro.

Tânăra se află și în plină sesiune, iar unul dintre examenele de la facultate a fost susținut chiar la Milano, înainte de marele eveniment.

„Astăzi am dat examenul și sunt extrem de fericită! Am scris foarte mult, mi-au plăcut subiectele, cred că voi lua o notă foarte mare! Restul examenelor le dau fizic, la facultate, dar aici a fost o situație specială, fiind în Milano ”, a precizat Emily Burghelea.

Emily Burghelea [Sursa foto: Facebook]

Cum e pentru Emily prima vacanță fără Andrei și Amedea

Anul trecut, frumoasa blondină și iubitul ei și-au unit destinele, iar în luna aprilie a venit pe lume și fiica lor, Amedea. De atunci, cei trei au fost nedespărțiți așa că pentru Emily excursia la Milano este prima vacanță singură.

„ Prima excursie fără Amedea și fără Andrei este plină de peripeții, am plecat de la început la drum cu multă îndoială în suflet, este prima dată când plec fără ei, nu stau mult, o zi întreagă în Milano și alte 2 jumătăți de zii blocate cu zborurile… dar chiar și așa când am aterizat în Milano m-a cuprins o melancolie teribilă care nu credeam că poate există…. A fost o senzație nouă, ciudată, nemaiîntâlnită, mă simțeam a nimărui, simțeam că sunt incompletă și pierdută”, a povestit Emily pentru WOWbiz.ro.

Emily Burghelea la Milano [Sursa foto: Facebook]

Ce a sfătuit-o Andrei pe Emily, înainte să plece la Milano

Emoțiile pentru prima plecare fără soți și fetiță au fost mari pentru Emily, însă Andrei este mereu alături de ea și îi dă întotdeauna cele mai bune sfaturi.

„Andrei mi-a spus să mă relaxez, să mă bucur de fiecare moment, m-a asigurat că totul va fi bine, m-a rugat să am încredere în el, mi-a spus că se va descurca, m-a sfătuit să învăț cât am timp, în avion, în drumul de la aeroport spre Milano”, ne-a dezvăluit în exclusivitate, Emily Burghelea.