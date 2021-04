Ce spune Majda despre eliminarea Anei Porgras de la Survivor România?! "Fiecare votează în funcție de cum simte..."

In articol:

Majda vorbește despre eliminarea Anei Porgras de la Survivor România, dar și despre motivul pentru care Jador a nominalizat-o pe Faimoasă.

Ana Porgras a părăsit competiția Survivor România, după ce a fost votată de Jador și Sebastian Chitoșcă. Publicul a fost cel care a decis ca fosta gimnastă să plece acasă.

După plecarea Faimoasei, foarte multe persoane din mediul online, dar și foști colegi de echipă susțin că a fost vorba de o nedreptate.

Citeste si: Ana Porgras, prima reacție după ce a aflat că s-a făcut o petiție pentru întoarcerea ei la Survivor România: ”Mă înclin în fața voastră”

Printre foștii concurenți care au avut ceva de spus despre acest subiect este și Majda. Pe contul său de Instagram, Faimoasa a fost întrebată ce părere are despre eliminarea Anei Porgras, dar și despre decizia lui Jador de a o nominaliza.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

"Sunt convinsă că mulți au fost șocați când au auzit că o să iasă Ana, dar e foarte greu când ești favoritul publicului. Bine, nu am fost favorita publicului, nu știu, nu am fost pusă în situația aia, dar cred că este foarte greu să alegi unul singur. Mi-a părut rău, chiar mi-a părut rău, pentru că nu mă așteptam și mulți nu s-au așteptat, dar mi-ar fi părut rău și dacă ar fi plecat alt concurent, doar că plecarea Anei a fost un șoc. Fiecare votează în funcție de cum simte, de cum consideră că este corect.. Ana este o luptătoare, eu sunt foarte mândră de ea, pentru tot parcursul ei. Este Ana Campioana, exact cum i s-a zis și a luptat până la capăt", a declarat Majda, pe contul său de Instagram.

Ana Porgras a părăsit Survivor România

În ediția de duminică, Ana Porgras a părăsit Survivor România. Faimoasa nu s-a așteptat vreo secundă să părăsească competiția chiar în acest moment.

Ana Porgras[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Situație fără precedent la Survivor România! 20.000 de români au semnat o petiție prin care cer readucerea Anei Porgras în competiție! Numărul crește de la un minut la altul

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună.

Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România.

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a spus Ana Porgras.