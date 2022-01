Ce spune Raluca Bădulescu despre tendințele în materie de modă de anul acesta

Raluca Bădulescu, un adevărat fashion icon, mereu într-o continuă transformare, extrem de cameleonică, afișând de fiecare dată look-uri îndrăznețe, asumate, a vorbit despre culoarea anului 2022, dar și despre tendințele în moda acestui an și articolele vestimentare ce sunt un must have în garderoba oricui.

Îndrăgita vedetă afirmă că perioada critică pe care o traversăm, pe fondul pandemiei, își pune amprenta chiar și asupra tendințelor în modă.

Mai mult, Raluca Bădulescu este de părere că anul 2022 este foarte ofertant din punct de vedere stilistic, iar tendințele nostalgice reapar în acest an, la mare căutare rămânând animal print-ul. Combinațiile de articole vestimentare îndrăznețe, abordarea difertelor stiluri, dar și culorilor nonconformiste impun o adevărată "terapie" prin modă.

“ Culoarea anului 2022 este nuanța very peri, o nuanță dinamică de albastru periwinkle cu un subton de roșu violet ce îmbină fidelitatea și constanta asociată albastrului cu energia și entuziasmul roșului . Există o nouă modă, o modă duală, toate au legătură cu această perioada pe care o trăim. Toate prezentările caselor de modă sunt concepute pentru realitatea pe care o trăim acum; de la pantaloni și rochii matlasate, cercei foarte lungi, imprimeuri, rochii mini decupate, până la cizme metalice, foarte multe genți rotunde, jampiere, blugi. Evident, apar tentintele nostalgice cu cardiganele, paltoanele și blană artificială. Rămâne în mare vogă animal printul. În concluzie, anul 2022 este un an foarte ofertant din punct de vedere vestimentar, dă frâu liber imaginației și personalității noastre pe care trebuie să le explorăm. Dar trebuie să ținem cont, înainte de tendințele astea, de atitudine, de felul în care purtăm noi hainele și de cum ni se potrivesc ”, spune Raluca Bădulescu.

