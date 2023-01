Ce spunea Georgiana Lobonț în urmă cu câteva zile, înainte ca soțul ei să anunțe că divorțează de ea. Artista dădea de înțeles că mariajul lor merge cât se poate de bine: „Sentimentele sunt prea faine”

In articol:

Georgiana Lobonț și soțul ei au decis să meargă pe drumuri separate, după mai bine de șase ani de mariaj. Vestea divorțului, confirmată chiar de către Rareș Ciciovan, i-a luat prin surprindere pe fanii interpretei, dat fiind faptul că cei doi păreau să aibă o căsnicie fericită.

Iată ce spunea cântăreața în urmă cu câteva zile pe rețelele de socializare, înainte de a se afla că ea și tatăl copiilor ei și-au spus adio.

Citește și: Soțul Georgianei Lobonț face primele declarații despre divorț! Rareș Ciciovan a dezvăluit motivul care a dus la despărțire: "Impulsul de moment e de ani de zile"

Georgiana Lobonț lăsa impresia unei soții fericite: "Sentimentele sunt prea faine"

Nimeni nu și-ar fi închipuit că Georgiana Lobonț și soțul ei trec printr-o adevărată cumpănă. Înainte ca Rareș Ciciovan să facă anunțul despre divorț, artista le dezvăluia celor de acasă că a decis să se bucure de câteva zile libere și să plece cu familia în Maldive, într-o vacanță. Nici din fotografiile publicate de vedetă, pe conturile personale de socializare, nu reiese că aceasta s-ar fi confruntat cu probleme în mariaj.

Dimpotrivă.

În imaginile postate de curând, Georgiana Lobonț și soțul ei apar cu zâmbetul pe buze, alături de copiii lor: "Când eram mică nu știam că există așa ceva…după ce am crescut mi-am imaginat aceste locuri ca fiind pentru mine de nevăzut…niciodată…mi se părea că suntem ca în două lumi diferite…ceva ce doar la tv poți vedea…apoi am crescut și mai mare și nu am văzut doar eu aceste minunății, ci și copiii mei. E incredibil să visezi și să trăiești apoi ca în vis…", scria artista în urmă cu câteva zile, pe contul personal de Instagram.

Citeste si: Loredana Chivu a fost cerută de soție! Diva are un inel de logodnă de aproape 90.000 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

"Nu mai e nevoie de nicio descriere…sentimentele sunt prea faine…chiar mă bucur că ne-am lăsat timp pentru noi.(...) Chiar am început anul așa cum mi-am dorit! 2023 să fie plin de vacanțe faine! Vă salutăm din Maldive!", dezvăluia Georgiana Lobonț, în dreptul altor fotografii cu soțul ei.

View this post on Instagram A post shared by Georgiana Lobonț 🎙 (@georgianalobont)

Motivul pentru care Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au ajuns la divorț

Rareș Ciciovan a dezvăluit că relația cu Georgiana Lobonț nu a avut de suferit în ultima perioadă, ci au mai existat momente de cumpănă de-a lungul anilor, în căsnicia lor. Mai mult, bărbatul a dat de înțeles că nu este nici prima oară când se gândește la divorț: "Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi.

Citește și: Georgiana Lobonț, gest de omenie pentru niște bătrâni. Cum are de gând artista să le bucure sărbătorile

Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie.(...) Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum astăzi e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență.", a declarat soțul Georgianei Lobonț, potrivit spynews.ro.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, alături de copii lor [Sursa foto: Instagram]