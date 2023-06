Ce studiază Carmina Vârciu? Nu te-ai fi așteptat ca fiica lui Liviu Vârciu să aleagă această meserie: "Am mai multe vise" | EXCLUSIV

In articol:

Liviu Vârciu a urcat și a cântat pe scena evenimentului Unica. Alături de acesta a fost prezentă fiica sa, Carmina. Aceasta a vorbit pentru WOWnews despre relația pe care o are cu tatăl său, dar și cu Anda, soția lui Liviu Vârciu.

De când a început să studieze în București, fiica lui Liviu Vârciu s-a mutat în apartamentul cumpărat de actor și a pășit într-un nou capitol al vieții sale, departe de orașul natal.De asemenea, în același timp, Carmina și-a asumat și relația de iubire pe care o are și despre care tatăl ei a spus că datează de câțiva ani încoace, fiind de acord cu iubitul tinerei.

Carmina Vârciu, totul despre visul ei

Carmina este pasionată de aceleași lucruri ca tatăl său. În prezent este studentă la jurnalism și visează să cânte.

"Mai am un an și termin facultatea. Studiez jurnalismul. Aș vrea altceva din sfera asta, nu reporterie, dar momentan am mai multe vi a se. Am unul, cel mai mare de care mă ocup, dar până atunci nu se zice, are legătură cu muzica. Am mai mulți artiști din România preferați. Pot să zic că Antonia e o inspirație mare pentru mine, pe lângă că e bombă. Delia îmi place din nou", a declarat Carmina Vârciu.

Carmina Vârciu, adevărul despre relația cu tatăl ei

Carmina ne-a vorbit și despre tatăl ei. Cu această ocazie, am aflat cât de bună prietenă este cu Liviu Vârciu, cum reacționează acesta atunci când se impune în fața fiicei sale, dar și cum îl descrie ea ca om. Tânăra a fost extrem de sinceră când a povestit despre relația cu tatăl ei.

"Sunt mândră de tata din toate punctele de vedere. Tot timpul am susținut ideea că parcă e fratele meu mai mare, nu tata. Bine, avem momente și de tată fiică, dar mai mult ca frate-miu. Mai pune câteodată piciorul în prag, ce să faci, asta este, dar are un mod de a pune piciorul în prag foarte drăgălaș, să zic așa. Adică nu e genul ăla de tată furios", a mărturisit Carmina Vârciu, la WOWnews.

