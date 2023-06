„Nu puteam să-i deranjez” Bobicioiu reacționează, după ce Simina a fost surprinsă, la scurt timp de la despărțire, la aceeași masă cu Alex Zănoagă. Ce a dezvăluit despre separarea lor și despre copilul care va veni pe lume

In articol:

Alexandru Bobicioiu a dat primele declarații după ce, în ultimele zile, Simina Loica a vorbit despre despărțirea lor. Cei doi au fost împreună timp de un an, iar fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a dezvăluit că este însărcinată, însă a spus că Bobicioiu nu a mai căutat-o de când a aflat că va fi tătic.

Invitat la emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Alexandru Bobicioiu a vorbit, astăzi, pentru prima dată, despre despărțirea dintre el și Simina. Fostul concurent de la „Puterea Dragostei” își doreste să rămână discret în ceea ce privește viața lui sentimentală, însă a mărturisit că, din cauza faptului că petreceau foarte mult timp împreună, el și fosta lui iubită se certau foarte des. În plus, Bobicioiu a declarat că nu mai există nicio șansă de împăcare între el și Simina, iar relația dintre ei ajunsese să fie una toxică.

Citește și: Ce a apărut pe contul Siminei Loica, în ziua în care a anunțat că așteaptă un copil cu Bobicioiu. Cei doi s-au despărțit, la scurt timp după ce au aflat că vor deveni părinți

„Nu știe nimeni nimic despre noi, ce s-a întâmplat. Nu-mi place, vreau să rămână între mine și ea. Trebuie să avem demnitate. Și cu bune și cu rele, a fost relația noastră, ne-am iubit cândva. Din punctul meu de vedere și cred că și din punctul ei de vedere, este final, nu mai sunt șanse de împăcare. Eu unul nu-mi mai doresc, cred că nici ea nu-și mai dorește și cred că este mai bine așa. Noi doi ajunsesem să ne certăm zi de zi. Și cred că și de asta, că stăteam prea mult timp împreună, eram plecat când mergeam la sală sau la antrenamente. Cred că dacă aveam un serviciu și ne vedeam doar noaptea era mai bine. Stând non stop împreună ajungi să vezi anumite defecte la persoana iubită, ți se pare orice aiurea. Eu mi-aș fi dorit să lucrăm amândoi, să nu stăm chiar așa, bot în bot, cum s-ar zice.(...) Nu e ok, ajunsesem să avem o relație toxică, eu zic că amândoi am greșit 50-50.(...) Nu știu dacă am fost eu cel care a pus stop sau a pus ea. Ultima oară când ne-am vorbit, eu zic că amândoi am decis să punem oarecum stop. Ne-am certat, și eu voiam să plec, și ea voia să plec acasă. La nervi se spun multe lucruri, pot spune că eu am fost mai rău în seara când ne-am despărțit, am izbucnit, nu am mai putut și am ales să plec”, a declarat Alexandru Bobicioiu, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Alexandru Bobicioiu a vorbit despre despărțirea dintre el și Simina [Sursa foto: Captură video]

Citeste si: Flavius Jucu, primele declarații după ce mama lui s-a stins din viață! Fostul concurent de la „Casa iubirii” este sfâșiat de durere: „Voi dispărea din lumea online”- kanald.ro

Citeste si: Anunțul momentului vine de la Moscova- stirileprotv.ro

Alexandru Bobicioiu își dorea să devină tătic

Fostul iubit al Siminei Loica a reacționat cu privire la acuzațiile acesteia, cum că a părăsit-o după ce a aflat că vor avea un copil. Bărbatul a povestit că își dorea foarte mult să devină tătic, pentru că a dezvoltat o relație foarte frumoasă cu Dominic, copilul din căsnicia Siminei cu Alex Zănoagă. Totuși, Alexandru Bobicioiu a mărturisit că fosta lui iubită a rămas însărcinată într-o perioadă în care cei doi nu se mai înțelegeau deloc, iar copilul lor nu ar crește într-un mediu armonios. De asemenea, Bobicioiu a recunoscut că mai are un copil dintr-o relație anterioară, dar nu păstrează legătura cu el.

Citește și: Simina Loica și Alex Bobicioiu, pregătiți să meargă în fața ofițerului de Stare Civilă? Detaliul pe care internauții nu l-au putut trece cu vederea

„Într-adevăr, este însărcinată cu copilul meu, eu mi-am dorit foarte mult un copil cu ea, o băteam la cap, insistam și uite că la un moment dat a rămas gravidă, dar a rămas în momentul în care noi doi ne certam zi de zi, nu cred că mai era iubirea aia cu foc între noi. Îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru și nu putem să creștem copilul într-o relație armonioasă.(...) L-am iubit pe Domi (n.red Dominic, fiul Siminei), mi-a fost drag, era ca și cum era al meu, pentru că eu petreceam cinci zile din săptămână, Zănoagă petrecea două.(..) În fine, toată lumea o să mă judece și o să spună 'Nu-ți plac copiii, dacă era nu o lăsai așa'. Lumea nu știe toată povestea și nici nu vreau să intru în detalii, rămâne între mine și ea. Eu mai am un copil dintr-o altă relație, vorba vine relație, nu pot numi relație ceea ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că nu pot fi cu copilul acela, să stau împreună cu el. Ea (n. red Simina) probabil că deja s-a aliat cu persoana respectivă (n. red mama primului său copil) să-mi facă rău, dar voi încerca să nu pun la suflet. Orice ar zice nu am să ies în față, am să tac din gură, am să înghit și cu asta basta. Merg înainte. Dumnezeu le rezolvă pe toate, ușor, ușor o să fie bine”, a mai povestit Alexandru Bobicioiu.

Alexandru Bobicioiu a vorbit despre despărțirea dintre el și Simina [Sursa foto: Captură video]

Citeste si: „Ăsta e adevărul, pur și simplu îți vezi fostul partener în brațele altuia.” Cum a reacționat Dinu Maxer, după ce a văzut-o pe Deea alături de noul său iubit- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Rezultate Evaluare Națională 2023. Au fost publicate rezultatele! Ierarhia notelor pe județe!- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Bobicioiu nu a participat la Gala RXF, unde Simina și Zănoagă au fost prezenți

Simina Loica și fostul ei soț au fost surprinși împreună, ieri, la un eveniment. Alexandru Bobicioiu a povestit că a fost și el invitat la Gala RXF, acolo unde fosta lui iubită și Alex Zănoagă au stat împreună, însă a preferat să nu onoreze invitația. Bărbatul a declarat că se bucură că nu a mers la Gală, căci a văzut în mediul online că Simina și fostul ei soț s-au așezat la aceeași masă, iar el nu și-ar fi văzut locul acolo.

Citește și: Simina Loica, surprinsă în compania fostului soț, la doar câteva zile după despărțirea de Bobicioiu. Imaginile cu ea și Alex Zănoagă au ajuns pe internet

„Eu nu am vrut să vin, adică nu că nu am vrut să vin, puteam, doar că am preferat să mă duc la antrenamente. Și sincer să fiu, nici nu prea mi-aș fi dorit să fiu acolo, pentru că am văzut anumite story-uri în care fosta mea era cu fostul la masă. Nu puteam să mă duc să-i deranjez, nu era locul meu acolo. E peste capacitățile mele, nu aveam cum să mă duc să îi deranjez, îmi pare rău. Am preferat să fiu liniștit, să nu mai pun la suflet, să nu mă mai doară nimic și să îmi văd de viața mea în continuare, și cu bune, și cu rele”, a mai declarat fostul concurent de la „Puterea Dragostei”.