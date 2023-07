Ce surpriză i-a pregătit Daniela Gyorfi fiicei sale, pentru vacanța de vară! Artista a dat distracția pe concerte, dar își răsfață fiica într-un loc de vis | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Daniela Gyorfi, vara nu se pune problema de concediu. Artista are concerte aproape zilnic pe litoral, iar în weekenduri trebuie să ajungă la evenimentele private.

Sezonul estival a venit cu multă muncă, dar și cu motive mari de bucurie.

Vedeta nu are timp să își programeze o vacanță, dar recunoaște că spectacolele de pe litoral îi vor da ocazia perfectă să se relaxeze la soare, în timpul zilei. Deși ea muncește în sezonul estival, Daniela Gyorfi s-a asigurat că fiica sa va avea parte de o vacanță pe cinste și deja i-a pregătit un program de neuitat.

Daniela Gyorfi are parte de o vară aglomerată

Daniela Gyorfi are parte de o vară plină. Artista a început deja programul artistic pe litoral și nu lasă evenimentele nici în weekend, atunci când trebuie să cânte la petrecerile private. Totuși, dacă vine vorba de vacanță, celebra cântăreață spune că mai are de așteptat pentru că momentan programul este foarte aglomerat.

Dacă nu va reuși să ajungă la toamnă în concediu, nu este o problemă pentru Daniela Gyorfi. Artista știe deja că de Revelion va concerta la Londra și spune că atunci ar fi un moment bun pentru câteva zile de relaxare alături de soțul ei și fiica lor.

"Am început deja concertele și spectacolele pe litoral, iar în weekend-uri am evenimente. Nu am, în momentul acesta, o vacanță planificată pentru că nu îmi doresc. Cât este sezonul, cânt și probabil că undeva în septembrie poate sau dacă nu, de Revelion când cânt la Londra am zis că o iau pe Măriuca cu George clar cânt două zile și apoi poate să mai stăm vreo dăuă zile. Vacanța pentru mine nu este o prioritate", a mărturisit Daniela Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Instagram]

Daniela Gyorfi, surpriză pentru fiica ei în vacanță

Deși ea nu are timp de relaxare în vara această, Daniela Gyorfi s-a asigurat că fiica ei va avea parte de o vacanță pe cinste. Artista i-a pregătit fiicei sale pentru început o excursie în Germania, iar mai apoi un sejur la mare.

Mai apoi, Daniela s-a gândit la toate așa că fiica ei va merge în vacanță la mare în Italia, acolo unde va sta două săptămâni să se bucure de plajă.

"Maria este plecată în Germania, ea o să se ducă două săptămâni în Italia în vacanța la mare ca să facă plajă și important este să se simtă ea ok", a povestit Daniela Gyorfi pentru WOWbiz.ro.

Artista se află deja la mare în România, acolo unde trebuie să participe la cântări și spectacole așa că dacă va vrea să meargă are aproape fiecare zi la dispoziție.

"Eu sunt deja la mare, dacă vreau fac plajă deci deocamdată mă bucur de asta și încă nu îmi fac planuri mai mari de vacanță", ne-a mai dezvăluit ea.

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Instagram]

Daniela Gyorfi, totul despre intervențiile estetice

Artista a recurs recent la o procedură estetică care a stârnit mici controverse în online. Extrem de sigură de tot ceea ce face, Daniela Gyorfi ne-a mărturisit că niciodată nu s-a gândit la ceea ce au de spus haterii atunci când a vrut să facă ceva pentru binele propriu.

"Atunci acestă ridicare din fire, firele sunt recuperatorii, funcționează ca un lifting tratament, apoi am mai făcut o mezoterapie foarte puternică, adică triplu decât era necesar, tocmai ca să pot să mă recuperez și să mi se așeze fața exact cum ar trebui. Eu sunt foarte mulțumită la șapte zile, dar recuperarea o să se vadă total peste încă o săptămână.

Haterii spun multe nu numai despre mine, despre toată lumea. Eu îi las în pace și să facă fiecare ce vrea! Eu nu am obligat pe nimeni, nu forțez pe nimeni.

Eu de exemplu nu mi-am făcut aceste intervenții pentru că aș fi eu vreo Miss Univers, pur și simplu mi-am făcut această intervenție cu botox și tratamentele acestea faciale pentru că ele sunt non-invazive, nu sunt operații, nu sunt tăieturi și atunci dacă pot să arăt bine de ce să nu o fac, ține strict de mine și de persoana mea", a mărturisit Daneila Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

