Ce urmărește Cristian Popescu Piedone prin recursul în casație?! Fostul primar al Sectorului 4 află astăzi dacă scapă de închisoare. Edilul a fost condamnat în dosarul Colectiv | EXCLUSIV

Cristian Popescu Piedone îți ispășește pedeapsa de 4 ani de închisoare cu executare, primită în dosarul Colectiv pentru abuz în serviciu.

În același dosar au fost condamnați și patronii clubului în care au murit peste 60 de tineri, dar și câțiva angajați ISU care s-au ocupa de verificările cu privire la autorizația de funcționare la incendiu a clubului.

Astăzi însă, pentru fostul edil al Sectorului 5 este o zi extrem de importantă. Magistrații vor da decizia finală cu privire la recursul în casație, formulat de Cristian Popescu Piedone. Fostul primar își joacă astfel ultima cartea și încearcă să obțină o decizie favorabilă, prin care să scape de închisoare.

Ce urmărește Cristian Popescu Piedone prin recursul în casație

Miercuri magistrații au stabilit un nou termen pentru decizia privind recursul în casație formulat de fostul primar Piedone. Edilul află astăzi dacă ar putea ieși din spatele gratiilor. Totodată, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis pentru a afla ce urmărește fostul primar de la Sectorul 4 cu recursul în casație.

"Încearcă. Ceea ce face el este să încerce să spună că de fapt, faptele lui, nu există și nu sunt fapte penale. În concluzie cam acesta ar fi scopul recursului pe care l-a formulat el.

Judecătorii să interpreteze din probatoriul administrat că a fost săvârșită o faptă și el să spună că nu există fapta respectivă", ne-a explicat el.

Cristian Popescu Piedone [Sursa foto: Facebook]

Ce șanse are Cristian Popescu Piedone să scape de închisoare

Fostul primar al Sectorului 5 a depus recursul în casație în încercarea de a scăpa de acuzații și implicit de pedeapsa cu executare. Pe de altă parte, avocatul Adrian Cuculis este de părere că șansele acestuia sunt limitate și crede că magistrații nu ar avea cum să admită acest recurs, având în vedere că deja există o condamnare.

"În momentul de față aș putea să precizez că singura variantă prin care el să aibă o finalitate este aceea de a nu fi vinovat deloc. Să existe probe pentru care judecătorul care te-a condamnat a făcut-o teoretic în mod nelegal, să zicem ca o răzbunare și te duci la această instanță de Casație care să constate lucrul acesta. Motive de neimputabilitate sau, în ipoteza în care pur și simplu fapta propriu- zisă nu există

În momentul acesta, doar dacă lucrurile nu stau altfel, deși eu nu cred, Cristian Popescu Piedone nu are cum să aibă recursul acela admis, în condițiile pe care noi le cunoaștem. Recursul în casație vizează, de fapt, o cauză de nepedepsire și totuși tu ai fost pedepsit", a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Cristian Popescu Piedone [Sursa foto: Facebook]

Cristian Popescu Piedone își dorește libertate

La aproape un an de la condamnare și încarcerare, fostul primar al Sextorului 4 își strigă nevinovaăția și își dorește să fie liber. Edilul are speranță pentru ziua de miercuri, atunci când magistrații vor lua decizia finală.

"Un an întreg înlăturat de lângă familie, de lângă rude și prieteni… Un an distrus de gânduri negre și de vise urâte… Un an fără zâmbete, fără bucurii… Astăzi încerc să fiu însă… mai puternic ca ieri! Încerc să nu plâng, să nu mă pansez cu amintirile libertății…

De astăzi… am speranța că voi ieși curând! De astăzi… vreau să număr invers! Că Dumnezeu îmi știe povara! Și poate că pe 17 acum, sau poate luna viitoare, sau poate curând, foarte curând… voi fi iar liber! Că sunt NEVINOVAT! Și consider că un an trăit încarcerat NEVINOVAT, un an de pedeapsă fără vină… este destul", este mesajul transmis pe contul său de Facebook.

