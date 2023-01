Ce va fi cel mai scump în 2023? Analiștii avertizează românii să își pună banii deoparte: "Trebuie să avem grijă la tot ce ține de producție" | EXCLUSIV

In articol:

Din punct de vedere economic, România nu traversează cea mai bună perioadă în 2023. Suntem în plină criză, inflația a atins un record la finalul lui 2022, iar prețurile continuă să crească. Analiștii economici fac previziuni sumbre pentru prețurile acestui an.

Ce va fi cel mai scump în 2023?

După cum știm, prețurile nu s-au oprit din a exploda, românii plângându-se în continuare de sumele pe care trebuie să le scoată din buzunar pentru a-și asigura un trai decent. WOWbiz.ro a luat legătura cu Doina Vîlceanu, specialist în marketing, care ne-a spus în ce domeniu va exista cea mai mare creștere a prețurilor. Practic, ce va fi cel mai scump în România în anul 2023.

"Trebuie să avem grijă la tot ce ține de producție. Curent, benzină, lanțuri de distribuție. Oricine face producție de orice bunuri, mai ales dacă în rețetă să îi zicem așa avem nevoie de materiale din afară. De exemplu, toți cei care lucrau cu furnizori din Ucraina, acum trebuie să își refacă lanțul de aprovizionare. E clar că luau de acolo, pentru că era mult mai ieftin, mai aproape. Acum trebuie să se ducă în China, unde din nou este foarte scump. Practic, acolo ar fi dilema cum vor rezista la creștere. Fiind atât de aproape de lanțul de producție, va afecta orice industrie care procesează orice, de la textile, fashion, chestii tehnice, multe componente care trebuiesc aduse din afară. Atunci, încercând să îți refaci lanțul acesta de aprovizionare, sperăm noi că o să se uite mai mult pe plan local, astfel crescând întreaga economie. În teorie este mai ușor să îi ai de aproape chiar dacă este mai scump, dar măcar ne ajutăm companiile între noi. În rest, depinde când o să se termine ajutorul de la stat în acoperirea postului cu electricitatea, la fel și cu gazul și așa mai departe. Ne putem aștepta la scumpiri la toate, din păcate.", a declarat Doina Vîlceanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Anul 2023 se anunță scump

Veniturile românilor nu au crescut, însă taxele și impozitele locale au suferit deja majorări. Tot de la 1 ianuarie a crescut și prețul vacanțelor și al ieșirilor la restaurant așa că oamenii sunt obligați să plătească mai mult dacă își doresc să își mențină aceeași calitate a vieții. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu analistul economic Adrian Negrescu și au aflat ce previziuni se așteaptă în 2023, dar și care ar trebui să fie cele mai mari motive de îngrijorare ale românilor.

"2023 va fi un an al iluziilor, un an în care ni se va spune că trăim mai bine decât în 2022 (o inflație mai mică, pachete de măsuri sociale, plafonarea prețurilor la energie etc.) însă în realitate vom trăi mai prost și mai scump. Taxele au crescut, inflația va continua să își arate efectele, iar salariile și pensiile vor fi, în termeni reali, mai mici decât în 2022. Pentru mare parte din populație, viața va fi și mai grea. De la alimente la utilități, la haine și încălțăminte, la tot ce au nevoie în viața de zi cu zi, toate vor fi mai scumpe decât în 2022. Și dacă nu era de ajuns experimentul social din 2022, în 2023 până și distracția ne costă mai mult. De la 1 ianuarie au crescut taxele pentru masa la restaurant, pentru cazare, pentru băuturi", a explicat Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.ro.

