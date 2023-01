De ce nu face Amarah tranziția completă? "Nu operația de vaginoplastie te face să fii cu adevărat femeie" A spus întreaga poveste despre cum a ajuns să fie femeia trans celebră pe tiktok

In articol:

Amarah este cunoscută pe Tik-Tok și strânge mii de like-uri și vizualizări la live-urile pe care le face. Totuși, nu multă lume îi cunoaște adevărata poveste și curajul de care a dat dovadă.

Amarah nu vrea să își facă operația de schimbare de sex

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu ea și au aflat, în exclusivitate, motivele pentru care a ales să își facă schimbarea de sex, dar și care au fost cele mai grele momente din proces și cine i-a fost, necondiționat, alături. Înainte să fie o brunetă sexy din mediul online, Amarah a fost un tânăr care nu se regăsea în pielea lui. În perioada pubertății a realizat că nu se află „în corpul potrivit”, iar atunci a știut că trebuie să facă o schimbare. Cea care i-a fost mama ei, restul membrilor familiei neînțelegându-i transexualismul.

Amarah are multe operații estetice la activ, însă pe cea finală încă nu a avut curajul să o facă. Multe fete trans visează să își facă tranziția completă, dar nu și Amarah. Invitată la Detectorul de minciuni, tiktokerița a explicat cum privește ea acest proces.

"Tranziția mea încă nu este completă. Tranziția completă ca femeie trans simți tu când e completă, adică nu operația de vaginoplastie te face să fii cu adevărat femeie. Eu și cu penis sau fără, tot aceeași persoană sunt.", a declarat Amarah.

Cum a devenit Amarah femeie trans?

Citeste si: Dani Mocanu și Anamaria Prodan, pentru prima dată împreună- kfetele.ro

Citeste si: Cătălin Măruță a fost înlocuit din cauza problemelor de sănătate. Producătorii au ales o femeie în locul prezentatorului- bzi.ro

Amarah are o poveste de viață impresionantă. Nu i-a fost ușor să spună cu voce tare că are o orientare sexuală diferită, însă a avut norocul de o mamă înțelegătoare și blândă. A fost un proces dificil pentru ea această transformare, însă acum arată așa cum a visat.

"Chestiile astea le vezi și le simți când crești și vine pubertatea. Încep să îți apară întrebări la care ești confuz, începi să devii confuz față e tine și să realizezi că nu te accepți în corpul în care ești și că gândești feminin și ești născut bărbat. A fost dificil, dar am învățat cum să lucrez cu mine și cu oamenii din jurul meu. Îmi e relativ super ok acum. În ceea ce privește familia mea dacă a acceptat, depinde de persoane. Mama, da. M-a susținut și știa, dar nu a existat o conversație directă până acum trei ani de zile în care eu i-am spus cum mă simt și știa și realiza. Ea a reacționat foarte natural, practic era pregătită, am luat-o încet. Îi furam chiloții și mi-i puneam pe mine, adică genul ăsta de feminitate. Îi furam machiajele, mă machiam. Ea realiza și știa cât de cât.", a mai spus Amarah.

O deranjează pe Amarah celebritatea?

Amarah este cunoscută de tot TikTok-ul. Întreabtă dacă o deranjează această celebritate, vedeta a răspuns imediat. Să fii cunoscut nu e atât de simplu, iar viața ei s-a schimbat odată cu succesul în online.

"Da. Eu nu sufăr de acest vedetism. Că merg pe stradă sau într-un loc mai public, automat vin persoane. Eu ies afară și vreau să fac chestii ce le fac oamenii normali. Vreau să mă duc la un târg de Crăciun, să fiu în siguranță, să merg să fiu în largul meu și atunci nu pot, pentru că vin foarte multe persoane dragi și vor poze, conversații.", a mărturisit Amarah, la Detectorul de minciuni.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!