In articol:

Electric Castle 2023. Vezi aici ce artiști vor urca pe scenă în cadrul festivalului de anul acesta și ce bilete sunt disponibile pentru cele 5 zile de muzică.

Ce vedete nu lipsesc de la Electric Castle 2023

Cea de-a noua ediție Electric Castle vine cu surprize inedite pentru iubitorii de muzică și festival în aer liber. PEste 300 de artiști din întreaga lume vor urca pe scenă în cadrul festivalului, în perioada 19-23 iulie.

Electric Castle 2023 se va desfășura și anul acesta pe domeniul Castelului Bánffy de la Bonțida, Cluj.

Anul acesta vor fi amplasate 12 scene și un camping pentru aproximativ 20 de mii de participanți, pe o suprafață de 40 de hectare ale castelului. În funcție de prețul biletului de acces, putem alege corturi sau cabine, potrivite numărului de persoane.

De asemenea, este disponibilă o zonă special amenajată pentru cei care doresc să vină cu o rulotă sau mașina personală.

Pentru prima dată la Electric Castle, Macklemore vine în România cu un album lansat de curând și promite un show de zile mari. Cap de afiș pentru festivalul de anul acesta sunt Macklemore, The Chemical Brothers, Iggy Pop, George Ezra, Pendulum, Jamie xx și Peggy Gou, Tash Sultana, Rezz, Sigur Ros, Yung Lean, Morcheeba, Nothing but Thieves.

Citește și: Când sunt zilele Bucureștiului 2023. Evenimente care vor avea loc la sărbătoarea Capitalei

Citeste si: Mălina Avasiloaie, despre cea mai dragă persoana din viața ei: „Atât mi-a mai rămas”- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Prigojin s-a dus la Moscova! Ce s-a întâmplat când s-a întâlnit cu Putin- stirileprotv.ro

Ce vedete nu vor lipsi de la Electric Castle 2023. Organizatorii au anunțat peste 300 de artiști [Sursa foto: Shutterstock]

Artiști care vor cânta la Electric Castle 2023

Potrivit organizatorilor Electric Castle, peste 300 de artiști, atât din România cât și din alte țări, vor urca pe cele 12 scene special pregătite la Bonțida.

Stilurile muzicale variate, de la electro, rock, pop, indie, jazz, hip hop, până la reggae, vor transforma festivalul de la Cluj într-un loc de vis pentru iubitorii de petrecere și muzică bună. Iată ce artiști vor urca pe scenă în cele 5 zile, la Electric Castle 2023:

Artiști Electric Castle 19 iulie 2023

Artiștii confirmați care vor fi prezenți în prima zi de Electric Castle sunt: DJ Yoda, Partiboi69, Ciel, Maya Mar, Miu, Volt, Sixtee Seconds, Raoul, Slim Rocka, D'jhu, Julien M, Kagemusha, Karak, Moss Farai, Abasc, Ligia Keșișian, Grecescu, Pixar Stelar.

Artiști Electric Castle 20 iulie 2023

Macklemore, George Ezra, Rezz, The Hu, Boy Harsher, MEUTE, DJ A.S.I.A., Argy, Maga, AMÉMÉ, Paula Tape, CTC, Macanache, Tussin, Marko Glass, Bvcovia, Weval, Klangphonics, Gilles Peterson, Kumm, DJ Marky, Makoto, MC GQ, Los Bitchos, Jack Botts, Emma Ruth Rundle, Silverlining, San Proper, Dawidu, Cami Layé Okun, Hvnds, Cristina Lupu, Blanco, Bross, Madliquid, Zo, Vlademir, Deckster, Bully, Musai, Maică-Ta, Sauce, Sugar, Andi Moisescu, Wanda.Direct, Socol, Gully, Mihai Hînda, .C.C, Memphys, Blocksberg.

Artiști Electric Castle 21 iulie 2023

The Chemical Brothers, Iggy Pop, Pendulum, Peggy Gou, Tash Sultana, Monolink, Youngr, TSHACOMA, Romy, Palms Trax, Ewan McVicar, Danilo Plessow, Eats Everything, Logic1000, Nané, RAVA, Satra B.E.N.Z., Lil Cagula, OCS, Pola & Bryson, White Walls, Grimus, Fulu Miziki, London Elektricity, Danny Byrd, Ruthless MC, Queralt Lahoz, Maria Latina, Luxe, Dragos Ilici, Paulina, Ness, Kyrist, Visionobi, Supernova, Birkin Baby, Subtones, Blanilla, Dodo, DWLS, Ellen, Văzduh, Ufe, Andrei Puiu, UFO, VIO, DJ Antenna, Forma, Stf, No Idea, Fozzie, Muri, Detour, Funkorporation.

Citește și: „Suntem obosiți” Ce se întâmplă între Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești? Celebra dansatoare a făcut dezvăluiri despre căsătorie, după ce a primit un cadou impresionant din partea iubitului ei

Citeste si: „A încercat să mă contacteze. Mi-a trimis un mesaj prin domnul polițist. M-am supărat foarte tare, l-am dat afară din casă.” Ce mesaj i-a transmis Daniel Balaciu din închisoare Danei Roba?- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 12 iulie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu știu dacă va trăi fiica dumneavoastră". Momente dureroase pentru familia Danei Roba. Ce a pățit make-up artista pe masa de operație- radioimpuls.ro

Ce vedete nu vor lipsi de la Electric Castle 2023. Organizatorii au anunțat peste 300 de artiști [Sursa foto: Shutterstock]

Artiști Electric Castle 22 iulie 2023

Jamie xx, Sigur Rós, Yung Lean, Nothing But Thieves, Noga Erez, Smiley, Dub Pistols, Booka Shade, HAAi, James Lavelle, Brutus, IAN, Oscar, Rares, Krafty Kuts, DJ Cam, Kruder & Dorfmeister, Netsky, Metrik, Flava D, Anaïs, Subscribe, Blazzaj, Simiz, Gaye Su Akyol, ECHT!, Como Asesinar a Felipes, Romano Drom, Said Tichiti, Daisybelle, Evil Nine, Dora Gaitanovici, Petre Stefan, Alone At Parties, Mihai Popoviciu, Akos, Sonophone, Digitalove, Addo, Ugly Astronaut, K-Lu, Dubik, Nopame, Kornelia Binicewicz, Carol, Bianca Oance, Brugner, Dox, Melomenuţii, Pussycutz, Norbest, Alex Super Beats.

Artiști Electic Castle 23 iulie 2023

Morcheeba, Orbital, Subcarpati, Frank Carter & The Rattlesnakes, Nova Twins, Tiga, CloZee, Oceanvs Orientalis, Oscar Jerome, Huey Morgan, Implant Pentru Refuz, Specii, Bitză, Zero 7, Dirty Shirt, Miss I, Filarmonica De Stat, Valeria Stoica, Sarmalele Reci, Deki Alem, Kirara, Cosmos În Buzunar, Vlad Flueraru, Alexu And The Voices Inside, Zimbru, Millie McKee, Max Konstant, Marwan, Missile, Vekt, Iv-In, Oktopus, Emotional Tourist, Dubase, Calibro 45, Aldaris, Silent Disciple, Wax On Fridays, DJ Hefe, Otrava, Unguru' Bulan, Gabriela Atanasov, Horia Stan, Hip Hop La Feminin, Retrodict, Virgil, Mianda, Ioana Milculescu, Vita De Vie.

Citește și: „Ne dorim o nuntă” Nicoleta Nucă și iubitul ei, pregătiți pentru căsătorie?! Dezvăluirile emoționante pe care artista le-a făcut despre Alex Ursache, după 6 ani de relație: „Este ancora mea”

Ce vedete nu vor lipsi de la Electric Castle 2023. Organizatorii au anunțat peste 300 de artiști [Sursa foto: Shutterstock]

Bilete Electric Castle 2023

Day Ticket : 65 de euro plus comision de 8%, asigură acces în oricare dintre zile.

: 65 de euro plus comision de 8%, asigură acces în oricare dintre zile. Any Day Premium Ticket : 150 de euro plus comision de 8%. Cei care achiziționează acest tip de bilet beneficiază de transfer dedicat, locuri de parcare dedicate, intrare separată, lounge-uri acoperite, toalete premium, toalete extra în zona castelului, vestiar, stații de încărcare, vedere spectaculoasă din zona Premium, șansa de a întâlni artiștii preferați, mâncare à la carte și băuturi premium servite în pahare de sticlă, cocktail bar, bar de bere artizanală.

: 150 de euro plus comision de 8%. Cei care achiziționează acest tip de bilet beneficiază de transfer dedicat, locuri de parcare dedicate, intrare separată, lounge-uri acoperite, toalete premium, toalete extra în zona castelului, vestiar, stații de încărcare, vedere spectaculoasă din zona Premium, șansa de a întâlni artiștii preferați, mâncare à la carte și băuturi premium servite în pahare de sticlă, cocktail bar, bar de bere artizanală. General Access Pass : 159 de euro plus comision.

: 159 de euro plus comision. Youth 21 Pass : 99 euro plus comision. Acest tip de bilet este disponibil pentru cei care au maxim 21 de ani.

: 99 euro plus comision. Acest tip de bilet este disponibil pentru cei care au maxim 21 de ani. Threesome Pack : 417 de euro plus comision. Acest tip de bilet este pentru un grup de 3 persoane.

: 417 de euro plus comision. Acest tip de bilet este pentru un grup de 3 persoane. Premium Pass : 300 de euro plus comision. Patricipantul beneficiază de transfer, loc de parcare, intrare separată, lounge-uri acoperite, toalete premium, toalete extra în zona castelului, vestiar, stații de încărcare, vedere spectaculoasă din zona Premium, șansa de a întâlni artiștii preferați, mâncare à la carte și băuturi premium servite în pahare de sticlă, cocktail bar, bar de bere artizanală.

: 300 de euro plus comision. Patricipantul beneficiază de transfer, loc de parcare, intrare separată, lounge-uri acoperite, toalete premium, toalete extra în zona castelului, vestiar, stații de încărcare, vedere spectaculoasă din zona Premium, șansa de a întâlni artiștii preferați, mâncare à la carte și băuturi premium servite în pahare de sticlă, cocktail bar, bar de bere artizanală. Premium+ Pass : 500 de euro plus comision. Cel care achiziționează un astfel de bilet are transfer, loc de parcare, intrare separată, lounge-uri acoperite, toalete premium, toalete extra în zona castelului, vestiar, stații de încărcare, vedere spectaculoasă din zona Premium, șansa de a întâlni artiștii preferați, mâncare à la carte și băuturi premium servite în pahare de sticlă, cocktail bar, bar de bere artizanală. În plus, beneficiază de brățară Premium+, tur în backstage cu băuturi incluse și în zona pit, ghid dedicat pentru tururi în festival.

: 500 de euro plus comision. Cel care achiziționează un astfel de bilet are transfer, loc de parcare, intrare separată, lounge-uri acoperite, toalete premium, toalete extra în zona castelului, vestiar, stații de încărcare, vedere spectaculoasă din zona Premium, șansa de a întâlni artiștii preferați, mâncare à la carte și băuturi premium servite în pahare de sticlă, cocktail bar, bar de bere artizanală. În plus, beneficiază de brățară Premium+, tur în backstage cu băuturi incluse și în zona pit, ghid dedicat pentru tururi în festival. Black Ticket: 3299 de euro plus comision. Acest tip de bilet include: cazare la hotel de 5 stele, tururi în backstage, top-up pentru mâncare & băutură, acces în Premium Lounge, acces gratuit la toate experințele din festival, transfer dedicat gratuit și privat, parcare VIP, ghid dedicat, Badge "all access", Meet & greet cu echipa Electric Castle.

Surse: hotnews.ro, euronews.ro