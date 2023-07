„Ne dorim o nuntă” Nicoleta Nucă și iubitul ei, pregătiți pentru căsătorie?! Dezvăluirile emoționante pe care artista le-a făcut despre Alex Ursache, după 6 ani de relație: „Este ancora mea”

In articol:

Nicoleta Nucă, în vârstă de 29 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din țara noastră. Pe lângă succesul impresionant de care are parte în viața profesională, aceasta este foarte fericită și în viața personală.

Artista formează un cuplu de peste 6 ani cu Alex Ursache, de care este foarte îndrăgostită. După atâția ani pe care cei doi i-au petrecut împreună, toată lumea se așteaptă ca Nicoleta și Alex să facă pasul cel mare și se întreabă când va avea loc fericitul eveniment.

Nicoleta Nucă a vorbit despre relația sa cu Alex Ursache, mărturisind că primul lucru care a atras-o la iubitul ei a fost aspectul său fizic. Cântăreața are numai laude la adresa partenerului ei de viață, mărturisind că Alex este un bărbat plin de calități. Nicoleta a dezvăluit că apreciază foarte mult la iubitul ei faptul că este ambițios, inteligent dar și foarte glumeț. În plus, Alex Ursache îi oferă Nicoletei foarte multă stabilitate emoțională, de care artista recunoaște că avea nevoie.

„Considerând că ne apropiem de 6 ani de când suntem împreună, nu cred că-mi mai amintesc exact ce-am gândit, dar cu siguranța primul gând a avut legătura cu aspectul fizic pe placul meu. Apoi, când am început să ne cunoaștem mai bine, l-am cunoscut ca om și zic că e ce trebuie dacă suntem împreună de atât timp. Are multe calități, dar printre cele mai importante pentru mine sunt ambiția, inteligența, simțul umorului și stabilitatea emoțională pe care o are și o oferă. Eu sunt mai degrabă o corabie pe mare, iar el este ancora mea”, a declarat Nicoleta Nucă pentru Unica.ro.

Ce a mărturisit Nicoleta Nucă despre căsătoria cu Alex Ursache

Deși artista și iubitul ei sunt împreună de peste 6 ani, Nicoleta Nucă a dezvăluit că nu se grăbește să se căsătorească. Celebra cântăreață a dezvăluit că atât ea, cât și partenerul ei de viață, nu consideră că un act este important în definirea relației lor. Cei doi îndrăgostiți nu și-au făcut încă planuri de nuntă, dar Nicoleta a mărturisit că s-a gândit cum ar vrea să fie fericitul eveniment. Artista își dorește o căsătorie restrânsă, alături de câțiva apropiați, care să aibă loc în sudul Italiei.

„Nu, nu am stabilit încă nimic. Nu ne grăbim, pentru că relația noastră este suficient de solidă încât să aibă vreo relevanță majoră o semnătură în acte. Vom face totul la momentul potrivit, când se vor alinia toate exact ca în cazul filmului. Totuși, ca orice femeie, niște schițe în cap mi-am făcut. În privința rochiei nu sunt hotărâtă încă, îmi doresc să fie o rochie care să mă reprezinte. Să mă pună în valoare și totodata să fie comodă ca să ma bucur de eveniment. În privința nunții ce ne dorim ambii este ceva foarte mic, intim, cu maximum 15-20 persoane și în afara țării, undeva în sudul Italiei”, a mai spus Nicoleta Nucă.

Nicoleta Nucă nu își amintește cu drag de perioada școlii

În ceea ce privește adolescența sa, artista a recunoscut că a trecut prin câteva momente mai puțin fericite. Nicoleta s-a născut în Republica Moldova, de unde a plecat împreună cu familia sa, în Italia. Colegii din țara îndepărtată nu s-au comportat prea frumos cu ea, iar Nicoleta Nucă a mărturisit că a fost discriminată de copii în perioada școlii, din cauza faptului că nu cunoștea limba italiană.

„Recunosc că prima dată când m-am mutat din Republica Moldova în Italia mi-a fost greu și m-a marcat experiența, dar m-a și întărit foarte mult. Am fost discriminată de colegii de școală din Italia pentru că la început nu vorbeam limba italiană. Asta era un mare impediment în a crea o relație de prietenie cu ei. Am înțeles foarte devreme că, pe cât de buni și inocenți sunt copiii, pe atât de malefici și dureros de direcți pot fi. După ce am început să vorbesc italiană fluent nu mi-a mai stat în cale niciun obstacol să mă adaptez și integrez complet în societate”, a mai spus artista.