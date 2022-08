Ce vedete și-au dus mașina la amanet la Andy Popescu. Vloggerul, dezvăluiri picante: „Au fost chiar și politicieni”

In articol:

Andy Popescu este extrem de cunoscut în online, dar și în lumea afacerilor. Pasiunea lui pentru mașini i-a uimit pe internauți și i-a adus clar și succesul.

Antreprenorul se bucură acum de faimă și mai ales de bani, dar spune că este un om modest, în ciuda realizărilor sale.

Vloggerul are o viziune aparte despre afaceri, iar la el la amanet și-au dus mașinile chiar și vedete. Totuși, Andy Popescu a mărturisit că nimeni nu a pierdut autoturismul, termenii contractului fiind mereu respectați.

Din ce face bani Andy Popescu

Vloggerul Andy Popescu recunoaște că în prezent îi este mult mai ușor să facă bani față de ce se întâmpla când era doar la început. Vedeta face banii la fel de repede precum dă sfaturile și spiritul antreprenorial este unul foarte bine dezvoltat.

„ Când ai bani, este foarte ușor să faci și mai mulți bani. Când nu ai bani însă este mai greu să faci bani pentru că trăim în capitalism și capitalismul favorizează oamenii care au capital. Deci da, pentru că acum am cinci sau șase firme, îmi e mult mai ușor să deschis o nouă firmă ”, a explicat el, la Detectorul de minciuni.

Face bani din imobiliare și conduce un Lamborghini, dar totuși stă în chirie. Andy Popescu a explicat că preferă să fie mai aproape de muncă decât să aibă o locuință a lui.

„Am o firmă de construcții, deci dezvoltator imobiliar! Am 15 case făcute, din care am vândut 2, mai am 13 de vândut. Casele sunt la 7 kilometri de Piața Unirii.(...) Le vând super ieftin(...) Dacă mâine eu de exemplu bag 100.000 de într-o afacere, câștig foarte mult.

Eu de exemplu sunt românul tipic. Am Lamborghini și stau în chirie. Prefer să stau la două minute de muncă”, a mai precizat Andy Popescu.

Vedetele și-au dus mașinile la amanetul lui Andy Popescu

Oana Radu i-a pus o întrebare picantă lui Andy. Artista a vrut să știe dacă vedetele și-au dus mașinile la Popescu la amanet, iar răspunsul vloggerului a surprins pe toată lumea.

„Da! Au fost și vedete și politicieni. Nu dau nume, e confidențial. Asta ar însemna că îmi distrug firma. Dar crede-mă că au venit vedete.(...) Nu au fost vedete să își piardă mașină. Facem totul ca clientul să nu piardă mașina. Atunci omul vede că ai fost prieten cu el. Dacă tu te-ai dus, imediat ce a depășit contractul, la executorul judecătoresc, atunci omul vede că noi nu am avut pic de înțelegere.

Noi mai așteptăm o zi, două. E foarte important să faci ceva pentru client pentru că atunci el te vorbește de bine”, a precizat el.

Nu mai există mașină la care să viseze Andy Popescu

Vloggerul a fost întrebat și ce mașină și-ar mai dori în colecția personală, iar răspunsul a fost neașteptat. Se pare că nu există autoturism la care să mai viseze Andy Popescu, în prezent fiind un om extrem de împlinit din acest punct de vedere.

„Nu! Toată viața am avut mașini pe care să mi le doresc, acum simt că nu mai am așa ceva. Practic am deja mașina visurilor mele. Iar o să par arogant, dar uneori, când mă trezesc dimineața am impresia că visez și că viața mea nu e atât de frumoasă. La 18 ani visul meu era să îmi permit să mănânc la MC și atunci când tu vrei să ajungi și mai sus de unde ai visat, ți se pare ireal.

Dacă tu îți setezi să ajungi miliardar și ajungi doar milionar, atunci nu prea ești fericit”, a explicat vloggerul în emisiunea Oanei Radu.

