Cea mai amuzantă fotografie cu Culiță Sterp! Cum arăta pe vremea când nu cunoscuse celebritatea

Mama Geta și Culiță Sterp

Mama Geta a luat pe toată lumea prin surprindere și a stârnit hohote de râs pe rețelele de socializare, după ce a postat o fotografie cu fiul ei, Culiță Sterp, de pe vremea în care era doar un copil.

Mama Geta, fotografie amuzantă cu fostul concurent de la Survivor România

Pentru mama Geta cea mai mare realizare din viața ei sunt chiar propriii copii. Îi iubește ca pe ochii din cap și este mândră de fiecare în parte. Pe rețelele de socializare, aceasta este foarte activă și adoră să vorbească despre familia ei.

În urmă cu doar câteva ore, mama lui Culiță Sterp a făcut publică o fotografie veche cu artistul, de pe vremea când era doar un copil. Se pare că toți se aflau la munte, iar Culiță Sterp cum avea un comportament energic, specific unui tânăr de vârsta lui și făcea tot felul de nebunii. El a găsit un măgăruș pe drum și a decis să ia în cârcă animalul. Mama Geta nu s-a putut abține să nu imortalizeze momentul, iar acum a fost făcut public pe pagina ei personală de Instagram.

Fotografia postată de mama Geta [Sursa foto: Instagram]

„Culiță la munte când era copil”, a scris mama Geta în comentarii.

„Vai, mami dragă, ce poză superbă”, a scris Geta Sterp, sora artistului.

Culiță și Daniela Iliescu în sala de nașteri [Sursa foto: Instagram]

Cum au reacționat internauții

În doar două ore după ce a postat imaginea, a strâns peste șase mii de reacții și peste 30 de comentarii. Internauții recunosc că s-au amuzat copios pe seama fotografiei și au ținut să îl felicite pe Culiță Sterp pentru tot ce realizat și pentru familia frumoasă pe care o are.

„Doamne..ce muncitor era. Lucra din greu./ Așa frumos era, dar acum e și mai frumos./ Cele mai frumoase amintiri./ Copii frumoși, la fel ca mama care i-a crescut”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Culiță Sterp a devenit de curând tată

Artistu a părăsit Survivor România pentru a fi alături de iubita lui, Daniela Iliescu, care era pe ultima sută de metri cu sarcina. El a fost lângă ea în sala de nașteri, atunci când l-a adus pe lume pe fiul lor. De atunci, Culiță Sterp este în culmea fericitii.

„ Astăzi 17 Iunie, am văzut cum arată fericirea, până acum pot spune că am trăit degeaba! Nu se poate descrie în cuvinte acest sentiment, aceste trăiri, pe care vă doresc tuturor să le simțiți, pt că vă schimbă viața cu adevărat ❤️ 4 kg si 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat, pe care l-a adus pe lume cea

mai frumoasă si cea mai iubită mămică din lume @daniela.iliescu! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic! ❤️”, este mesajul emoționant transmis de artist.