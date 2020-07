In articol:

Sandra Izbașa a pozat provocator, cu sutienul la vedere, punându-și în evidență bustul. “Frumuseţe în spatele nebuniei”, a postat fosta mare gimnastă, care a împlinit 30 de ani pe 18 iunie. “Ziua mea a ieșit exact așa cum mi-am dorit. Mă bucur pentru ca am aproape oameni de calitate și îi apreciez la fel de mult cum mă apreciază și ei”, a scris Sandra.

Sandra Izbașa e antrenoare la Steaua, dar face şi cursuri de actorie. În 2019, ea debutat într-o comedie poliţistă. Fosta gimnastă are două medalii de aur la Jocurile Olimpice - una la sol, obținută în 2008, la Beijing și alta din 2012, de la JO organizate la Londra.

Sandra Izbașa a pozat provocator. Ar fi avut o carieră prodigioasă de fotomodel

Pe instagram, Sandra este protagonista unor pictoriale care demonstrează că ar fi avut o carieră prodigioasă de fotomodel. Pe vremea cînd era gimnastă, ea a trecut prin momente mai puțin plăcute. Cu toate acestea, a avut puterea de a reveni. (vezi cine e fosta gimnastă care a pozat în Playboy, iar acum se reculege la mânăstire)

Sandra a suferit o accidentare groaznica in 2009, la un antrenament, suferind o ruptura de tendon ahilian si o dubla fractura de mana. „Am avut noroc cu părinţii mei, cu tata care a decis că trebuie să mergem să mă operez afară!”, a marturisit Izbasa in Gazeta sporturilor.

Sandra Izbașa a pozat provocator. A trecut prin clipe dramatice

„Doar acolo am primit asigurări că pot face înaltă performanţă. În România mi-au spus că o să fiu operată, dar o să fiu doar un om normal şi nu o să mai pot să fac performanţă! Am plecat afară şi mi-au garantat că o să fiu din nou acolo. Şi aşa a fost, aşa s-a întâmplat. Mi-au pus un tub organic şi am început o luptă!”, a mai dezvaluit fosta mare gimnasta.

„Am avut foarte puţini prieteni lângă mine... Şi a fost foarte greu să văd că atunci când eram în megaformă toţi erau cu mine, iar în momentele grele lumea te părăseşte. Au rămas lângă mine familia şi doar prietenii adevăraţi. Până la urmă, cam asta se întâmplă în general în viaţă. După experienţa asta am început să-mi sortez mai bine prietenii. Şi prefer să aleg calitatea decât cantitatea”, a incheiat Sandra Izbasa.