Cea mai ieftină garsonieră din România! Proprietarul cere doar 4 mii de euro pe ea! Iată unde se află și ce dotări are

Situația actuală de pe piața imobiliară nu este tocmai bună. Cumpărătorii se plâng că abia își permit să-și cumpere o locuință, după ce prețul apartamentelor a explodat. Situația nu se aplică numai în Capitală, ci în mai toate orașele de prin țară.

Cu toate acestea, un proprietar de garsonieră a vrut să se asigure că ce are el se va cumpăra într-o clipită, motiv pentru care a listat locuința la un preț imbatabil. Iată cum arată garsoniera pe care speră să o vândă și ce plusuri și minusuri are.

Garsonieră la preț de mașină la mâna a doua

Proprietarul cere pe garsonieră nici mai mult nici mai puțin de 4.000 de euro. Ba chiar prețul este și negociabil, astfel că cel care își dorește locuința mai poate scădea din suma inițială. Este situată în orașul Petrila, județul Hunedoara și are o singură problemă. Mai exact, cel care are în plan să o cumpere trebuie să știe că imobilul în care se află garsoniera nu are lift momentan, căci este stricat, astfel că este nevoie de o „cursă” de șase etaje pentru a ajunge la ușa ei.

Acesta ar fi cam singurul dezavantaj, căci din imaginile postate în anunț se poate vedea că locuința este destul de îngrijită, iar de departe priveliștea asupra orașului Petrila îți taie răsuflarea.

„Vând garsonieră în orașul Petrila, Strada 8 Martie, bl 33, etaj 6. Nu funcționează liftul. Contract curent, contract apă, acte la zi. Proprietate personală”, este anunțul postat de internaut, scrie Cancan.ro.

Garsoniera de 11 mp din Cluj își caută, din nou, proprietari

Garsoniera deja cunoscută din Cluj Napoca s-a reîntors pe site-urile de închirieri, iar de această dată proprietarul cere numai 190 de euro pe lună pentru cel care va vrea să locuiască în spațiul de nici mai mult nici mai puțin de 11 mp. Prețul a scăzut ușor față de luna februarie, atunci când a devenit „vedetă” pe rețelele de socializare. Atunci, proprietarul cerea 200 de euro chirie pe lună. De această dată, o firmă imobiliare din Cluj a făcut anunțul despre garsonieră pe internet, precizând totodată și avantajele imobilului.

„PROPUNEM SPRE ÎNCHIRIERE FAIMOSA GARSONIERA DE 11MP, CARTIER GHEORGHENI.Videoclip atașat în link-ul de mai sus. Localizata pe strada Zambilei. Complet mobilată și utilată. Compusa din: cameră împreună cu bucătăria, hol și baie. Suprafață de 11 mp. Aproape de mijloace de transport în comun. Aproape de magazine alimentare. Acces facil spre punctele de interes din zonă (Iulius Mall, Parc, Baza Sportiva Gheorgheni, Etc.). Nivel: Etaj 4/ 4. Parcare: posibilitate in zona. Preț: 190€”, este anunțul publicat de către agenția imobiliară.