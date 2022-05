Cea mai puternică rugăciune de Sfinții Constantin și Elena

In articol:

Unul dintre cele mai vechi lăcașuri de cult din țară închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena este Catedrala Patriarhală din București, ctitorie a voievodului Țării Românești, Constantin Șerban Basarab. Aceasta a fost sfințită în 1658 de patriarhul Macarie al Antiohiei și al Întregului Orient, împreună cu mitropolitul Ștefan al Țării Românești și cu episcopii de Râmnic și de Buzău.

Sfinții Constantin și Elena 2022

Sărbătoarea sfinților Constantin și Elena este una dintre cele mai importante pentru creștinii ortodocși. Biserica îi prăznuiește în fiecare an pe cei doi mari împărați ai creștinătății, iar ziua dedicată acestei sărbători are o încărcătură spirituală mare, dar este marcată și de tradiții și obiceiuri. Când pică în acest an sărbătoarea și ce trebuie să știe toți credincioșii.

Sfinții Constantin și Elena se sărbătoresc în fiecare an pe data de 21 mai, fiind sărbătoare cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox. În acest an, sărbătoarea pică într-o zi de sâmbătă.

Sfântul Constantin cel Mare s-a născut în anul 272, în cetatea Naissus, din provincia romană Moesia Superior. Tatăl său, Constanțiu Chlor, care la acea vreme era general, a ajuns mai târziu la conducerea imperiului cu titlul de "caesar".

Forma de conducere a Imperiului Roman era atunci tetrarhia, doi "augustus" și doi "caesari", aceștia ajungând în cele din urmă să-și dispute puterea.

Împărăteasa Elena a fost căsătorită cu generalul roman Constantinuius Chlorus și mai este cunoscută ca o femeie foarte credincioasă. Aceasta a înfăptuit pelerinajul în Palestina și în provinciile răsăritene. Ea a fost cea care a găsit crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos de pe dealul Golgotei.

Rugăciune pe care să o spui de Sf. Constantin și Elena

„ Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi Maica Domnului, voi sunteţi nădejdea noastră şi folositorii noştri; voi ne sunteţi nouă bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiţi în nevoi şi ne ajutaţi. Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetaţi a ne ajuta nouă, neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la Preacurata Lui Maică şi Pururea Fecioară Maria, ca şi pe noi să ne păzească fără prihană şi pe toţi să ne întărească în credinţă, până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin!”









